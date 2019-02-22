AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı Deniz Köken:" Alibeyköy’e bir Balkan Müzesi yapacağız "

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Balkan Türkleriyle bir araya geldiği gecede," Alibeyköy’e bir Balkan Müzesi yapacağız ve tüm Balkanlar’ın eserleri burada sergileyip, tarihinizin bir kısmını bile olsa yaşatıyor olmak güzel bir şey olacak. Eyüpsultan’da, İstanbul Eyüpsultan Müzesi’ni harekete geçireceğiz" dedi.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde Brezalılar Derneği tarafından İstanbul’da yaşayan Balkan Türklerine yemekli bir gece düzenlendi. Geceye davetli olarak katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken bir konuşma gerçekleştirdi. Köken, Balkan Türklerine, Alibeyköy’de bir Balkan Müzesi kuracaklarını söyledi.

"200’üncü yıla geçiş seçimi olacaktır"

Yapılacak yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Köken, "31 Mart 2019 yerel seçimleri Türkiye’nin 200’üncü yılına geçiş seçimi oluyor. Onun için 31 Mart sadece bir yerel seçim değil, Türkiye Cumhuriyetinin 200’üncü yıla geçiş seçimi olacaktır. O nedenle birlik ve beraberlik içerisinde sadece bir belediye seçimi değil, Türkiye’nin meselesi olarak bakarsak, kim bu ülkeyi bir tık öne çıkaracak bu yönden bakarsak daha iyi olur" dedi.

"Balkan Müzesi yapacağız"

Türkiye’de yaşayan Balkan Türkleri için bir müze kuracaklarının belirten Köken, "Ben hep yöre derneklerine şunu söylüyorum ’Anadolu’daki bir köyü kardeş şehir yapacağız’ ama balkanlarla ilgili ayrı bir planımız var. Alibeyköy’e bir Balkan Müzesi yapacağız ve tüm Balkanlar’ın eserleri burada sergileyip, tarihinizin bir kısmını bile olsa yaşatıyor olmak güzel bir şey olacak. Eyüpsultan’da, İstanbul Eyüpsultan Müzesi’ni harekete geçireceğiz, Alibeyköy’de de Balkan Müzesi’ni sizlerle buluşturmuş olacağız" açıklaması yaptı.

Brezalılar Derneği tarafından yapılan gecede Başkan Adayı Deniz Köken’e sahnede Balkan Türklerinin yöresel bir şapkası takıldı. Renkli görüntülere sahne olan şapka takma merasimi salonda bulunan vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla alkışlandı. Başkan Adayı Köken, bir süre salonda bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra salondan ayrıldı.