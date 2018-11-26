Eyüp AK Parti belediye başkan adayı kim? İstanbul AK Parti adayları 2019 seçimleri

AK Parti 2019 Eyüp belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul'un en köklü ilçelerinden biri olan Eyüp Sultan'da kimi aday göstereceği merak konusuydu bu merak giderildi. AK Parti Eyüp belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AK Parti Eyüp belediye başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adaylarının kim olduğu merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları içinde İstanbul yer almadı. Erdoğan'ın İstanbul ilçeleri belediye başkan adaylarını yarın açıklaması bekleniyor.

AK Parti Eyüp belediye başkan adayı 2019 listesine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini yürüten Deniz Köken’in ismi AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adaylığı için geçiyor.

Deniz Köken kimdir? Deniz Köken AK Parti Eyüp Belediye Başkan adayı mı?

2014 Eyüpsultan yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Remzi Aydın % 46.7

CHP adayı Ferzan Özer % 40.1

MHP adayı Kamil Yıldız % 5.9

Eyüpsultan 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 43.5

CHP % 28.3

HDP % 9.7

MHP 8.2

İYİ Parti % 8.2