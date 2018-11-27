AK Parti Eskişehir belediye başkan adayları 2019 | AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan aday listesi

AK Parti Eskişehir belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıkladı. AK Parti’nin İBB adayının henüz tam olarak belli olmazken, AK Parti Eskişehir belediye başkan adayları 2019 da son dakika bugün açıklanacak. Peki AK Parti Eskişehir belediye başkan adayları 2019 kim? İşte ismi geçen 2019 AK Parti Eskişehir belediye başkan adayları isim listesi...

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti Eskişehir belediye başkan adayları son dakika olarak açıklanıyor. AK Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Eskişehir belediye başkan adaylarını duyuracak. Eskişehir AK Parti belediye başkan adayı Burhan Sakallı'nın olacağı konuşuluyor.

Burhan Sakallı kimdir?

1962 yılında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek Köyünde doğdu. 1974’de Kurtuluş İlköğretim Okulu’nu, 1977’de Dinek Ortaokulunu, 1980’de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdi. 1984’de Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.2008’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987’de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı. 1988’den itibaren Gaziantep, Adana, Mersin, Konya ‘da çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. 29 Mart 2009 seçimlerinde II. defa Odunpazarı Belediye Başkanlığı’na seçildi. Burhan Sakallı evli ve üç çocuk babasıdır.

Eskişehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Yılmaz Büyükerşen % 45.3

AK Parti adayı Harun Karacan % 39.1

MHP adayı Kadir Çalışıcı % 11.2

Eskişehir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları