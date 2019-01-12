AK Parti Eskişehir belediye başkan adayları tanıtım toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ile 14 ilçe belediye başkan adayı düzenlenen törenle tanıtıldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 2001 yılında kurulduğunu, 2002'de de tek başına iktidar olduğunu hatırlattı.

Ataş, AK Parti'nin girdiği her seçimden başarıyla çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Birtakım kirli ittifaklarla aynı masa etrafında oturmayacak zihniyetteki insanlar, ülke, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı noktasında kirli bir ittifak yapmak suretiyle bu ülkenin önünü kesme gayreti içindeler ama ben inanıyorum ki 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da, bugün Cumhur İttifakı'nın önemli aktörlerinden birisi olan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o günkü duruşuyla başlayan, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde devam eden ittifakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de yine Devlet Bahçeli'nin teklifiyle devamı sağlandı. Bu ittifak inanıyorum ki ülkemizin ve milletimizin bekası için çok hayırlı bir kapıyı aralayacaktır."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da partisinin bugüne kadar Eskişehir'e 20 milyarın üzerinde kaynak aktardığını ve yatırım yaptığını ifade etti.

Sağlık, ulaşım, eğitim, kültür ve hayatın bütün alanlarında 18 yılda AK Parti iktidarı tarafından Eskişehir'e çok büyük hizmetler verildiğini dile getiren Avcı, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde kalıcı eserler yapıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı ve 14 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı.

İlçe belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu:

"Odunpazarı-Volkan Doğan, Tepebaşı-Hasan Tuç, Sivrihisar-Hamid Yüzügüllü, Seyitgazi-Hasan Kalın, Sarıcakaya-Hüseyin Çam, Mihalıççık- Ali Yörük, Mihalgazi-Zeynep Akgün, Mahmudiye-Mustafa Arslan, İnönü-Kadir Bozkurt, Han-Vedat Çeliker, Günyüzü-Menderes Durgut, Çifteler- Kadir Bıyık, Beylikova-Özkan Alp ve Alpu-Rafet Demirtaş."