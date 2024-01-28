AK Parti Eskişehir adayları açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir.

31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin öncülüğünü yapacaktır. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimlerin imzası var? Bütün otoyollar, otobanları kim yaptı? AK Parti. Bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasinin yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu. Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak ve ya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni elen başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde.

Ayrıntılar hazırlanıyor...