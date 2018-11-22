Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı Mehdi Eker oldu Mehdi Eker kimdir?
AK Parti 2019 Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta kimi aday göstereceği merak konusuydu bu merak giderildi. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı 2019 listesine göre, eski bakanlardan Mehdi Eker Esenyurt belediye başkan adayı oldu. Peki Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker nereli ve kaç yaşında? AK Parti Esenyurt oy oranı ne?22 Kasım 2018 Perşembe 08:56
AK Parti 2019 Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta kimi aday göstereceği merak konusuydu bu merak giderildi. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı 2019 listesine göre, eski bakanlardan Mehdi Eker Esenyurt belediye başkan adayı oldu. Peki Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker nereli ve kaç yaşında? AK Parti Esenyurt oy oranı ne? İşte AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 isim listesi...
Mehdi Eker kimdir?
Mehmet Mehdi Eker, 1 Ocak 1956 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Fehime'dir. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. Mehmet Mehdi Eker, İngiltere'de University of Aberdeen'de Tarım Ekonomisi dalında master yaptı.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamlayan Mehmet Mehdi Eker, Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü'nde Müdür Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı'nda Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile bakanlık müşavirliği görevlerinde yer aldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Diyarbakır'dan AK Parti'den milletvekili seçilen Mehmet Mehdi Eker, 2 Haziran 2005'te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevine atandı. 2007 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Mehmet Mehdi Eker, 60. Hükümet'te de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevine atandı. İngilizce, Kürtçe ve Arapça bilen Mehmet Mehdi Eker, evli ve üç çocuk babasıdır.
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2014 Esenyurt yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Necmi Kadıoğlu % 47
CHPadayı Çetin Çapan % 34.6
HDPadayı Cüneyt Caniş % 10.1
MHP adayı Halit Özer 5.9
24 Haziran 2018 Ataşehir seçim sonuçları
AK Parti % 39,45
CHP % 22,69
HDP % 21,96
MHP % 8,55
İYİ Parti % 5,95
24 Haziran seçimleri AK Parti İstanbul milletvekilleri
Ravza Kavakcı Kan
Emine Sare Aydın Yılmaz
Aziz Babuşçu
Nevzat Şatıroğlu
Rümeysa Kadak
Markar Esayan
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
24 Haziran CHP İstanbul milletvekilleri
Kadri Enis Berberoğlu
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gökan Zeybek
Nazır Cihangir İslam
Derya Şentürk
Turan Hançerli
HDP İstanbul milletvekilleri
Mustafa Avcı
Sema Uçar
MHP İstanbul milletvekilleri
Feti Yıldız
Edip Semih Yalçın
İYİ Parti İstanbul milletvekilleri
Abdul Ahat Andican
Özcan Pehlivanoğlu
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