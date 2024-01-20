AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu oldu

Akademik çalışmalarına sosyoloji alanında yoğunlaşarak Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine sürdüren M. Tevfik Göksu, her daim aktif siyasetin içinde yer aldı.

SİYASET VE STK KARİYERİ

Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın ilişkiler kurarak Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarındaki üyelikleri arasında Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı yer almaktadır. Göksu, ayrıca siyasal propaganda konseptlerinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı ve yerel yönetim iletişim danışmanlığı alanlarında da çalışmalarda bulundu. 1992-2000 yılları arasında Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı görevini üstlendi.

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2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Esenler Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Göksu, seçimi yüksek bir oy oranıyla kazandı. Aynı başarıyı 2014 ve 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de tekrarlayarak Esenler Belediye Başkanlığı görevine devam etti. Göksu, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2024 Seçimleri için Ak Parti tarafından bir kez daha Esenler Belediye Başkanı olarak aday gösterilmiştir.