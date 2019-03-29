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AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, İspirlilerle bir araya geldi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İspir’de esnafı gezdi.

29 Mart 2019 Cuma 10:46
AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, İspirlilerle bir araya geldi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İspir’de esnafı gezdi. Esnafın sorunlarını dinleyen Milletvekili Taşkesenlioğlu, AK Parti İspir Belediye Başkanı Osman Çakır’ı makamında ziyaret etti.


AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İspir’e yaptığı ziyarette, AK Parti gençlik kolları ve çok sayıda kadınlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun için destek isteyen Milletvekili Taşkesenlioğlu,birlik beraberlik çağrısında bulundu.


İspir Belediye Başkanı Osman Çakır ’a yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür eden Milletvekili Taştasenlioğlu, “Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli’nin elini kaldırdığı Cumhur İttifak kapsamında Ahmet Coşkun’ a destek oy istiyoruz” dedi.


Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun’da vatandaşların sorunlarını dinleyerek seçildikleri takdirde en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:46
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