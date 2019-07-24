Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’tan, Başkan Hakan Oral’a ziyaret

İçişleri eski Bakanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberinde Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı ziyaret ettiler.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, eski İçişleri Bakanı, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberinde Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, borsanın çalışmaları, üyelerinin sorunları ve Erzurum ekonomisi hakkında bilgiler vererek, yürüttükleri projeler ve çalışmalar için Milletvekili Altınok’tan destek istedi.

Başkan Oral, göreve geldikleri günden beri Erzurum ve üye odaklı çalıştıklarını ifade ederek “Ticaret Borsası olarak önceliğimiz, Erzurum’un kalkınması, marka bir şehir olması ve üyelerimizin iş hacimlerinin artmasını sağlamaktır. Bu anlamda yürüttüğümüz projelerle ilimize, çiftçimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet için çaba sarf ediyoruz. İlimizin tarım, hayvancılık ve sanayisini de bu düzlemde ileriye taşımak için gayretlerimiz devam etmektedir. Sayın Bakanımıza bu konuları detaylı bir şekilde anlatma fırsatı yakaladık. Kendilerinin desteklerini hep yakinen hissettik. Kendilerine bizlere göstermiş oldukları yakın destek ve ilgiden dolayı da teşekkürlerimizi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise ülkemize ve ilimize hizmet için bu yola çıktıklarını ifade ederek, “İş dünyasının tespit ve çözüm önerileri bizler için çok önemli. Bu noktada üretime, ticarete ve istihdama destek olan iş dünyasına da minnettarız. İlimizin ekonomik anlamda güçlenmesi ve hak ettiği yere ulaşması için gereken her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.” dedi.