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AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ oğlunu evlendirdi

Başbakan eski yardımcısı ve Sağlık eski Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Gülşah İstif ile dünya evine girdi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:58
AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ oğlunu evlendirdi

Gebze Hünkar Çayırı’nda düzenlenen düğün töreni için davetlilere üzerinde at ve otağ resmi bulunan davetiyeler gönderilmişti. Davetiyede, konuklara düğünle ilgili şu bilgiler verilmişti:

“13. Yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alarak düzenlediğimiz oba düğünümüz çayırda, açık havada ve şenlikler eşliğinde yapılacak. Çadırlarda, yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturacağız. At binip ok atacağız. Rahat kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Arzu eden misafirlerimiz döneme uygun kıyafetlerle de katılabilirler.”

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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