AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir gündemi değerlendiriyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın vekilim.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: AK Parti iktidar olduğundan beri Kürtlerin çoğunlukta olduğu kesimlerdeki hizmet noktasında ne gerekiyorsa yaptık. HDP ve zihniyeti Kürt orijinli insanlar değil, bize her türlü problem anlatılıyor. İnsanlarımız bize her şeyi anlatıyor. Problem olan birçok şey çözüme ulaştı. Sorun diye Kürtleri gösteren CHP sorunun bizzat kendisidir. Kılıçdaroğlu'nun 'kürt sorunu' dediği gibi bir sorun Türkiye'de yok

Mehmet Özmen:İbrahim Güçlü isimli Kürt siyasetçi fedaratif bir yapı isteniyor diyor. Buna ne diyorsunuz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bunu diyen Sayın Güçlü'ye şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir Kürt sorunu diye bir şey yok. Üniter yapı olan bir ülkede eğitim sistemi Kürtçe yapılamaz. CHP'nin bugüngü yönetim anlayışı yazık ki İbrahim Güçlü'nün tarif ettiği anlayışa sahip. Siz oradaki insanları PKK ile aynı zemine mi çekmek istiyorsunuz.

CHP'li Ünal Çeviköz, Libya'Türkiye'nin haddini aştığını ifade etmiştir. CHP delegesi onu silmiş ve seçilememiştir.

Mehmet Özmen: CHP FETÖ'yü hiç eleştirmiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: 15 Temmuz'da yapılanlar daha dün gibi aklımda, çok açık herkes bu ihaneti biliyor. Ancak CHP lideri Kurultay'da bundan bahsetmiyor. Onlarla birlikte olduğunu televizyonlarına çıkıp kanıtlamıştır. Şimdi onların yanında yer alıyor. Türkiye'nin mücadele ettiği envayi çeşit terör örgütü var. Bunları dillendirmediler. Bu anlaşışa CHP tabanı da tepki gösteriyor.

Asıl çarpıcı olan şu bir aday adayları vardı. Aday olamadı ama tüzükten dolayı, öyle bir taciz uygulamışlarki, İlhan Cihaner çıktı ne söyledi. Yüz isim benim büroma gelecekken tehditle vazgeçirildi dedi. Kılıçdaroğlu aynada kendisini görüyor yansımasını bize söylüyor. Firavun'un ta kendisi. Kimmiş despot diktatör toplum bunları görüyor. Bir adamın karşısına çıkıp aday olmasına tahammül edemiyorlar.



