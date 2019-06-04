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AK Parti Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma programı

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreninde hem teşkilat üyeleri hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

04 Haziran 2019 Salı 16:44
AK Parti Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma programı

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreninde hem teşkilat üyeleri hem de vatandaşlarla bir araya geldi.


Bayramlaşma törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve AK Parti teşkilatı katıldı.


Konuşmasına birlik ve beraberlik ifadeleri kullanarak başlayan Öz, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirerek her bireyin üzerine çok büyük bir sorumluluk olduğuna ifade eden İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Birinci ve ikinci dünya savaşından bu yana kozlarını bölemeyen devletler, birinci ve ikinci dünya savaşının çıktığı topraklara tekrar geri döndüler. Böyle bir coğrafyada Türkiye öneli bir barış adası. Türkiye uzun zamandan beri kendisini koruyabilmek için milli silah sanayini geliştirmeye özen gösteriyor, 1950 den beri çalışmalar devam ediyor ama son 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ehemmiyet verilen konu oldu. Onun içinde Türkiye’nin yaptığı her hareket büyük devletlerin önemli bir iç meselesi gibi algılanır oldu yani neredeyse Yusufeli seçimleri Amerika’nın gündemi haline geldi. Bu niye böyle oldu? Zaman zaman konuşmalarımızda da değiniyorum Ortadoğulu bir gazetecinin çok güzel bir tabiri var ” Ortadoğu’da bir taş yamaçtan yuvarlanıp yola geldiğinde bunun mutlaka bi sebebi vardır. Bizim İstanbul seçimlerinin de bu kadar önemli olması büyük devletler tarafından bu kadar yakından takip edilmesi işte Ortadoğu’da yuvarlanan taş misali çünkü İstanbul Ortadoğu ve Türkiye’nin başkenti o nedenle büyük devletler kendileri ile rahat çalışacak adamlar istiyorlar onun için buradaki seçimler çok önemli. Bu seçimlerin iyi geçmesi ve bizim adayımızın kazanabilmesi için herkese büyük iş düşüyor” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de, çalışmaları hakkında bilgi verip, vatandaşların ve teşkilatın bayramını tebrik etti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:44
  1. doğa

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