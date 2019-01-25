ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Dünyanın neresinde bir darbe varsa, darbeci varsa biz onların karşısındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına Erzurumluları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Vatanda şehit verdik kefen dahi sarmadık, kardeş dedik sarıldık birbirimizi kırmadık, gece gündüz yürüdük bir an dahi durmadık, nice kahpe düşmanlar kırdık da dadaş olduk." mısralarını okudu.

Erzurum'un gönül ve irfan erleri yetiştiren bir şehir olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla, millet sevdasıyla yoğrulmuş Erzurumlu kardeşlerimle yol arkadaşlığı nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum." diye konuştu.

"Başı Palandöken gibi dik Erzurum"un Malazgirt'ten bugüne Türkiye'nin teminatı ve güvencesi olduğunu anlatan Erdoğan, "İstikbalimize giden yolun mührü Erzurum'dur, istiklalimize giden yolun kilit taşı Erzurum'dur. Erzurum böylesine güçlü bir şekilde ayakta durdukça kimse Türkiye'nin önünü kesemez." dedi.

Bir asır önce "Manda ve himaye kabul edilemez." diyerek yedi düvele meydan okuyan Erzurum'un 15 Temmuz'da da darbecilere dünyayı dar ettiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi saat 23.15... Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geliyor. O anda henüz bu kardeşiniz yolda ve havalimanında Bay Kemal oradaki darbecilerle anlaşıyor, tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesine gidiyor. Daha sonra diyor ki benim için 'Bana haber verselerdi ben de beklerdim' diyor. Bay Kemal, biz telefondan mesajlarımızı tüm Türkiye'ye yaydık ve ne dedik, 'Herkes meydanlara' dedik, 'Allah'ına kadar' dedik ve bütün millet sokaklara, caddelere, meydanlara döküldü. Sen ise Bakırköy Belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın, korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez, diktatörler zafer anıtı dikemez."

Her zaman darbelere karşı durduklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Dünyanın neresinde bir darbe varsa, darbeci varsa biz onların karşısındayız. İşte Mısır'da Mursi'ye darbe yaptılar biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kere olsun görüşmedim. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız, eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer demokrasiyi savunuyorsak o zaman demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Sandıkta milli irade var, millet var, cumhur var. Bay Kemal, işte onlarla beraber. Biz onlarla beraber değiliz, darbecilerle beraber olmayacağız."

"Kardeşlerim, şimdi sizlerle birlikte şöyle rabiamızı gür seda ile bir yapalım mı?" diye soran Erdoğan, "İnanın her bunu söyleyişimizde birilerinin kalbi başlıyor atmaya. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah işte bu Erzurum 31 Mart'ta rabiasına, milli iradeye bir kez daha sahip çıkarak ülkemize ve dünyaya mesajını verecektir." dedi.

Medeniyetin ve tarihin şehri Erzurum'un AK Parti'nin en güçlü hayat damarlarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, Erzurum'un kendilerini hiçbir zaman yanıltmadığını söyledi.

Erdoğan, "Şimdi Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın karşısında ne var, millilikten uzak bir ittifak var. Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı', pardon zillet ittifakıyla birlikte bizimki de 'illet ittifakı' öyle diyoruz, zillet, illet. Zillet ve illet ittifakına 31 Mart akşamı en güzel cevabı vermeye hazır mıyız? Gerek Erzurum'daki gerekse diğer şehirlerdeki Erzurumlu kardeşlerimizi telefonlarınızla aramaya hazır mıyız? Hep beraber biliyorum ki Türkiye'nin neresinde Erzurumlu varsa bunlar inşallah Cumhur İttifakı'nın yanındadır." diye konuştu.

Kurulduğu günden beri AK Parti Erzurum teşkilatı bünyesinde görev yapan tüm partililere teşekkür eden Erdoğan, vefat edenleri de rahmetle andı.

Aday tanıtım toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, 2004 yılından beri belediyelerde görev yaparak Erzurum'a hizmet edenlere de şükranlarını sundu.

Tribünlerde bulunan gençlerin tezahüratlarını bir süre dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, "Gençlerin maşallahı var, çok dinamikler." ifadesini kullandı.

Seçimde büyükşehir ve ilçelerde AK Parti'yi temsil edecek belediye başkan adaylarına muvaffakiyet dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Erzurum'un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Biz Erzurum'u çok sevdik ama inanıyorum ki Erzurum da bizi çok sevdi. Ayrılamadık birbirimizden, ayrılmayacağız inşallah. Allah hem bu dünyada hem ebedi alemde bizi birlikte haşretsin. Onun için bu seçimlerde AK Parti kadroları Cumhur İttifakı olarak Erzurum'da daha çok çalışacak ve inşallah bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklardır."

(Sürecek)