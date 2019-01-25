0553 313 94 23

AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Dünyanın neresinde bir darbe varsa, darbeci varsa biz onların karşısındayız"- "Mısır'da Mursi'ye darbe yaptılar biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kere olsun görüşmedim. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız"

25 Ocak 2019 Cuma 15:43
AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Dünyanın neresinde bir darbe varsa, darbeci varsa biz onların karşısındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına Erzurumluları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Vatanda şehit verdik kefen dahi sarmadık, kardeş dedik sarıldık birbirimizi kırmadık, gece gündüz yürüdük bir an dahi durmadık, nice kahpe düşmanlar kırdık da dadaş olduk." mısralarını okudu.

Erzurum'un gönül ve irfan erleri yetiştiren bir şehir olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla, millet sevdasıyla yoğrulmuş Erzurumlu kardeşlerimle yol arkadaşlığı nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum." diye konuştu.

"Başı Palandöken gibi dik Erzurum"un Malazgirt'ten bugüne Türkiye'nin teminatı ve güvencesi olduğunu anlatan Erdoğan, "İstikbalimize giden yolun mührü Erzurum'dur, istiklalimize giden yolun kilit taşı Erzurum'dur. Erzurum böylesine güçlü bir şekilde ayakta durdukça kimse Türkiye'nin önünü kesemez." dedi.

Bir asır önce "Manda ve himaye kabul edilemez." diyerek yedi düvele meydan okuyan Erzurum'un 15 Temmuz'da da darbecilere dünyayı dar ettiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi saat 23.15... Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geliyor. O anda henüz bu kardeşiniz yolda ve havalimanında Bay Kemal oradaki darbecilerle anlaşıyor, tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesine gidiyor. Daha sonra diyor ki benim için 'Bana haber verselerdi ben de beklerdim' diyor. Bay Kemal, biz telefondan mesajlarımızı tüm Türkiye'ye yaydık ve ne dedik, 'Herkes meydanlara' dedik, 'Allah'ına kadar' dedik ve bütün millet sokaklara, caddelere, meydanlara döküldü. Sen ise Bakırköy Belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın, korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez, diktatörler zafer anıtı dikemez."

Her zaman darbelere karşı durduklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Dünyanın neresinde bir darbe varsa, darbeci varsa biz onların karşısındayız. İşte Mısır'da Mursi'ye darbe yaptılar biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kere olsun görüşmedim. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız, eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer demokrasiyi savunuyorsak o zaman demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Sandıkta milli irade var, millet var, cumhur var. Bay Kemal, işte onlarla beraber. Biz onlarla beraber değiliz, darbecilerle beraber olmayacağız."

"Kardeşlerim, şimdi sizlerle birlikte şöyle rabiamızı gür seda ile bir yapalım mı?" diye soran Erdoğan, "İnanın her bunu söyleyişimizde birilerinin kalbi başlıyor atmaya. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah işte bu Erzurum 31 Mart'ta rabiasına, milli iradeye bir kez daha sahip çıkarak ülkemize ve dünyaya mesajını verecektir." dedi.

Medeniyetin ve tarihin şehri Erzurum'un AK Parti'nin en güçlü hayat damarlarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, Erzurum'un kendilerini hiçbir zaman yanıltmadığını söyledi.

Erdoğan, "Şimdi Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın karşısında ne var, millilikten uzak bir ittifak var. Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı', pardon zillet ittifakıyla birlikte bizimki de 'illet ittifakı' öyle diyoruz, zillet, illet. Zillet ve illet ittifakına 31 Mart akşamı en güzel cevabı vermeye hazır mıyız? Gerek Erzurum'daki gerekse diğer şehirlerdeki Erzurumlu kardeşlerimizi telefonlarınızla aramaya hazır mıyız? Hep beraber biliyorum ki Türkiye'nin neresinde Erzurumlu varsa bunlar inşallah Cumhur İttifakı'nın yanındadır." diye konuştu.

Kurulduğu günden beri AK Parti Erzurum teşkilatı bünyesinde görev yapan tüm partililere teşekkür eden Erdoğan, vefat edenleri de rahmetle andı.

Aday tanıtım toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, 2004 yılından beri belediyelerde görev yaparak Erzurum'a hizmet edenlere de şükranlarını sundu.

Tribünlerde bulunan gençlerin tezahüratlarını bir süre dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, "Gençlerin maşallahı var, çok dinamikler." ifadesini kullandı.

Seçimde büyükşehir ve ilçelerde AK Parti'yi temsil edecek belediye başkan adaylarına muvaffakiyet dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Erzurum'un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Biz Erzurum'u çok sevdik ama inanıyorum ki Erzurum da bizi çok sevdi. Ayrılamadık birbirimizden, ayrılmayacağız inşallah. Allah hem bu dünyada hem ebedi alemde bizi birlikte haşretsin. Onun için bu seçimlerde AK Parti kadroları Cumhur İttifakı olarak Erzurum'da daha çok çalışacak ve inşallah bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklardır."

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:43
  1. AK Parti Erzurum Aday Tanıtım Toplantısı
  2. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Yakutiye Buz Hokeyi Salonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Yunanistan Meclisi Makedonya ile "isim anlaşması"nı onayladı
    1. GÜNCELLEME - Yunanistan Meclisi..
    2. Amasya Şeker Fabrikası pancar alım..
    3. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    4. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    6. Hindistan'dan Venezuela için diyalog..
    7. Demba Ba, resmen Başakşehir'de
    8. Meteorolojiden "toz" uyarısı
    9. 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin..
    10. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    11. Meteorolojiden Karadeniz için kuvvetli..
    12. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    13. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    14. Kardeşini kurtarmak için hayatını feda..
    15. Victor Moses, Fenerbahçe'de
    16. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    17. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    18. Kristal İş Sendikası Genel Başkanı..
    19. Aydın'da nehre düşen kişinin cesedi..
    20. Elektrik akımına kapılan kadın..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde