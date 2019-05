AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman: “Turistik Doğu Ekspresi ülkemizin turizm potansiyelin değerlendirilmesi için atılmış önemli bir adımdır”

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 29 Mayıs itibariyle ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi sayesinde yolcuların tarihi ve turistik yerleri de ziyaret edebilecekleri ifade ederek, “Turistik Doğu Ekspresi ülkemizin turizm potansiyelin değerlendirilmesi için atılmış önemli bir adımdır” dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündem dışı söz alarak Turistik Doğu Ekspresi’nin Doğu Anadolu’daki illere sağlayacağı katkıya değindi.

Milletvekili Karaman, Turistik Doğu Ekspresi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın örnek işbirliği neticesinde hayata geçirilen yeni bir demiryolu hizmeti olduğunu kaydederek, “Demiryolları refah ve ümran tevlit eder” diyen, demiryolu uygarlık yoludur felsefesiyle büyük ulaşım ve modernleşme projesini başlatan, demiryolu yapımını en önemli milli mesele olarak gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyorum. Atatürk döneminden sonra aynı şevk, aynı heyecan, aynı demiryolu politikası AK Parti hükümetleriyle yeniden hayata geçmiş, Gazi’nin mirasına hükümetlerimiz sahip çıkmıştır. Talimatlarıyla demiryollarını devlet politikası yaptığımız, Türkiye’yi yüksek hızlı trene sahip ülkeler ligine çıkardığımız, yerli ve milli bir demiryolu endüstrisi oluşturduğumuz, üretim merkezlerinin demiryoluna bağlanmasından yerli ray üretimine, kent içi ulaşımda raylı sistemlerden Modern İpek Demiryoluna ve Marmaray’a dev projeleri himayesinde gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bütün bunlar Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla TBMM’sinin desteği ve Ulaştırma eski Bakanımız, son Başbakanımız ve Meclis eski Başkanımız Binali Yıldırım’ın ekip başı olarak çalışmasıyla gerçekleşti. Her biri göz kamaştıran projeleri gerçekleştiren, Cumhuriyet tarihinde her modda olduğu gibi demiryolu alanında da destanlar yazan Binali Yıldırım’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu birikim, bu tecrübe inşallah 23 Haziran’dan sonra İstanbul’un hizmetinde olacak. İstanbul Binali Yıldırım’la, başta raylı sistemler ve ulaşım projeleri olmak üzere yeni bir altın çağ yaşayacak. Her fırsatta söylediğim gibi tren beni sever ben treni. Tren sevgim çok eskilere dayanır. Çocukluğumun hayali, gençliğimin heyecanı, mühendisliğimin projesi oldu tren ve tren seyahatleri. Nitekim Allah nasip etti hayalimizi projelere dönüştürme fırsatımız oldu ve bu projelere önem verenlerle yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım beyefendilerle yolumuz kesişti hamdolsun. Yıllarca bu projelerde bulundum, gerçekleştirmek ve ülkeme hizmet etmek için çalıştım. Hayallerimiz projeye, projelerimiz icraata dönüştü ve nihayet meyvelerini vermeye başladı.” diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, geçtiğimiz aylarda Turizm ve Kültür BakanıMehmet Nuri Ersoy’un Erzincan’a geldiğinde Erzincan- Kemah- İliç- Kemaliye güzergâhında özel tren turu düzenlendiğini kaydederek, “Bu turda Turizm Bakanımız Ersoy ve tüm tren yolcuları güzergahtaki güzellikleri görmüş ve ilk etapta bir turistik tren düzenlenmesi için prensip kararı alınmıştır. Nihayet bugün ilk seyahatini yapan turistik tren projemiz gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra diğer projelerimiz için gayretlerimiz inşallah devam edecektir. Doğu Ekspresi hattı, dünyanın en güzel 4 tren rotasından biridir. Bilhassa gençlerin, bu hatta geçirdikleri eğlenceli yolculuk deneyimlerinde yakaladıkları ve paylaştıkları güzel enstantaneler de bunu doğrulamıştır. Nitekim son zamanlarda Doğu Ekspresi, sıra dışı bir tatil seçeneği haline gelmiş ve artan talep ile birlikte turizm bakanımızın Erzincan ziyaretinde Erzincan - Kemah -İliç- Kemaliye hattında trenden gördüğü güzellikle, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı harekete geçirmiştir. Yalnızca yataklı vagonların bulunduğu, yüksek konforlu, özel bir turizm treni olarak, Turistik Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars-Ankara arasında işletilmesine karar verilmiştir. Bu vesileyle bakanlarımıza ve demiryolcularımıza teşekkür ediyorum. Ankara’dan Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri, Kars’tan ise Çarşamba-Cuma-Pazar günleri olmak üzere gün aşırı işleyecek olan turistik doğu ekspresinin Ankara’dan hareket saati 19.55’tir. Ankara-Kars parkurunun tarife süresi yaklaşık 32 saat olarak belirlenmiştir. Trenin Kars’tan hareket saati ise 23.55 olarak planlanmıştır.

Turistik Doğu Ekspresinin özelliği Kars’a gidişte sırasıyla İliç, Erzincan ve Erzurum istasyonlarında; Ankara’ya dönüşte ise Divriği ve Sivas istasyonlarında uzun süreli duraklamalar gerçekleştirecek olmasıdır. Bu duraklamalarda yolcular tarihi ve turistik yerleri de ziyaret edebileceklerdir. Erzincan’daki uğrak noktaları ise 13 milyon defa tıklanmış eşsiz İliç manzarasını yerinde gören yolcular, altın şehir İliç’te altın madeninin durumunu ve nasıl çıkarıldığını da görebilecekler. Erzincan’ın cennet bahçesi Kemaliye’ye nam-ı diğer Eğin’e geçecek yolcular, burada Dünyanın ikinci, Avrasya’nın ise en büyük kanyonu olan Karanlık Kanyonu gezecekler. Tarihi taş yol ve taş ev ziyaretlerinin ardından bir sonraki durak Erzincan olacak. Bu kez de bakırın ve bakır işlemeciliğinin Başkenti Erzincan’da Çağlayan Şelalesi, Terzi Baba Türbesi, Ergan Dağı, Ekşisu Mesire Alanı ile Erzincan Müzesi ve diğer tarihi yerleri gezebilecekler. Yolculuk Kurtuluş Savaşı’nda ve Doğu Cephesinde önemli yeri olan Erzurum ve Kars’ın tarihi ve doğal güzellikleri ile devam edecek.” şeklinde konuştu.

“Turistik Doğu Ekspresi ülkemizin turizm potansiyelin değerlendirilmesi için atılmış önemli bir adımdır”

Milletvekili Süleyman Karaman, Turistik Doğu Ekspresinin ülkemizin turizm potansiyelin değerlendirilmesi için atılmış önemli bir adım olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu tren bir ihtiyacı karşılayacak, talep halinde sadece bu güzergâha değil, demiryolu bağlantılı turizm destinasyonlarında da benzer trenler sefere konacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan’a ayrıca benimde bir süre mensubu bulunduğum demiryolu yöneticilerine, makinistin den dispeyçerine ,hareket memurundan, sürveyanına tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.”