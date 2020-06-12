AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır gündemi değerlendiriyor

Yeniakit.com.tr'de ‘Ülke Gündemi’ programında gazeteci Mehmet Özmen’in konuğu olan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, gündeme ilişkin soruları cevaplandırıyor.

Mehmet Özmen: Sayın vekilim yayınımıza hoşgeldiniz. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ne durumda?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: Hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimiz bu virüsle mücadelede gerçekten özen gösterdi. Sayın Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanları çok büyük mücüdele verdiler. Türkiye bazı ülkelere de bu konuda yardımda bulundu. Bizleri dünya haritasından silmek isteyenlere bile yardımda bulunduk.

Şehir hastalarını eleştiren bir muhalefet var. Kendileri de gördü ki bu yerinden bir adımdı. Utanıyorlardır şimdi galiba.