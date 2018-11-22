AK Parti Erzincan belediye başkan adayı kim oldu? Cemalettin Başsoy mu?

AK Parti Erzincan belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? 2019 belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorularının cevabını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik verdi. Çelik, AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi cumartesi günü açıklanacağını duyurdu. AK Parti Erzincan belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Peki AK Parti Erzincan belediye başkan adayı kim oldu? Erzincan AK Parti belediye başkan adayı Cemalettin Başsoy mu oldu? Cemalettin Başsoy kimdir?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde siyasi partiler 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirliyor. AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapmak için ikinci kez bir araya gelmesi partilerin belediye başkan aday listelerinin bu ittifak sonucuna göre açıklaması kuvvetle muhtemel. Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de yapılması kararının açıklanmasından sonra AK Parti belediye başkan adayları 2019 merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacaklarını söyledi. Bu haberden sonra AK Parti Belediye başkan adayların kim olduğu araştırma konusu oldu. AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti Erzincan belediye başkan adayı kim oldu? Erzincan AK Parti adayı kim? Soruları merak edilirken, AK Parti Erzincan belediye başkan adayı Cemalettin Başsoy olacağı öğrenildi. Peki Cemalettin Başsoy kimdir? Cemalettin Başsoy nereli ve kaç yaşında? İşte Cemalettin Başsoy biyografisi

Cemalettin Başsoy kimdir?

Erzincan Refahiye doğumlu. Önce Erzincan Tarım Meslek Lisesini ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında başarılı projelere imza attı. Muhtelif şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı.

Emekliliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Halka hizmet niyetini siyasete atılarak somutlaştıran Başsoy, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, Ak Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde sosyal tesisler, okullar, çevre düzenlemeleri, PTT şubesi inşası, yerel adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gibi hizmetleri Erzincan halkına kazandırdı. Evli ve üç çocuk babası olan Cemalettin BAŞSOY, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde bugüne kadar bir yerel yöneticinin almış olduğu en yüksek oyla Erzincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

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