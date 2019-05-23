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AK Parti Elazığ İl Başkanı Gürgöze’den Güder’e ziyaret

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:10
AK Parti Elazığ İl Başkanı Gürgöze’den Güder’e ziyaret

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Elazığ-Malatya dostluğunun konuşulduğu ziyarette açıklama yapan Başkan Güder, "AK Partili Belediye başkanına nasıl bir çalışma yakışıyorsa, yaraşıyorsa, onu sergileyeceğiz” dedi.


Ziyarette konuşan Gürgöze, Elazığ-Malatya kardeşliğinin önemine dikkat çekerek, “Malatya bizim için önemli. Elazığ-Malatya kardeşliği ve birbirine siyasi olarak destek olması, bürokratik manada çok önemlidir. Osman başkanımız, bizim açımızdan çok çok önemli bir başkan. Çünkü sadece seçilmiş bir belediye başkanı değil, aynı zamanda partimizin her kademesinde görev almış, yedek yönetim kurulundan başlayıp, Merkez İlçe Başkanlığına kadar partimizin her kademesinde önemli görevlerde bulunmuş, siyasi tecrübesi ve halkla ilişkileri çok iyi olan bir başkanımız. Battalgazi Belediyesi’nde de Malatya’mıza çok önemli hizmetler yapacağı noktasında en küçük bir kuşkumuz yok. Kendisinin fevkalade hizmetler yapacağına olan inancımız tamdır. Kendisine hayırlı uğurlu olmasını dilerken, güzel hizmetlere imza atacağına inancımızın tam olduğunun altını çizerek, başarılar diliyorum” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Malatya’da çok sayıda Elazığlının yaşadığını belirterek, “Elazığ-Malatya açısından ayrı gayrımız yok. Elazığ’ımızın birçok insanı, Malatya’mızda yaşıyor. Bu bölgenin kalkınması adına inşallah bizlerde AK Parti’mize yaraşır ve yakışır bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabi teşkilatın içerisinden gelen bir birey olarak, teşkilatın sorun ve sıkıntılarını, teşkilatın özellikle yerel yönetimlerle yaşamış oldukları problemleri biliyoruz. Bizim teşkilatlarla bir ayrımız gayrımız yoktur. Bizler Ak Parti’ den belediye başkanı seçildik. Bunu asla unutmayacağız. Bir AK Partili Belediye başkanına nasıl bir çalışma yakışıyorsa yaraşıyorsa, onu sergileyeceğiz. Başkanıma bu nazik ziyaretlerinden ötürü tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:10
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