AK Parti Elazığ Aday Tanıtım Toplantısı

ELAZIĞ (AA) - AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği kaynak tüketen değil, kaynak üreten, hırsla değil, azimle çalışan, insanı hor gören değil, insanı baş tacı kılıp gönüllere dokunan belediye başkanlığını uygulayan bir belediyeciliğin adıdır." dedi.

Elazığ'da, AK Parti'nin belediye başkan adayları düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti MKYK üyesi Karacan, Yakup Kılıç Spor Salonu'ndaki törende, yaptığı konuşmada, 2004 yılından bu yana AK Parti belediyeciliğinin Türkiye'nin her köşesini kucakladığını belirtti.

AK Parti'nin yerel yönetim anlayışının temelinin 1994 yıllarına dayandığını ifade eden Karacan, "Bu Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin amacı insanımızın evinde, sokağında, mahallesinde, ilinde mutlu, huzurlu, güven ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır." diye konuştu.

"AK Parti olarak işimiz hizmet gücümüz millet." diyen Karacan, "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği kaynak tüketen değil, kaynak üreten, hırsla değil, azimle çalışan, insanı hor gören değil, insanı baş tacı kılıp gönüllere dokunan belediye başkanlığını uygulayan bir belediyeciliğin adıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin bugünlere gelirken zorlu badireler atlattığına değinen Karacan, şunları söyledi:

"AK Parti bir taraftan millet için hizmet üretmeye başlarken diğer taraftan millet iradesine karşı her fırsatta harekete geçen türlü vesayet odaklarıyla uğraştı. Bu vesayet odaklarının parti kapatmadan darbe girişimlerine kadar çıkarmış olduğu her türlü engelle mücadele etmek zorunda kaldı. Neticede her şey milletimizin gözleri önünde oldu. Millet bu mührü her seferinde AK Parti'ye vererek her fırsatta bu oyunları bozmayı başarmıştır."

Karacan, Cumhur İttifakı'nın da önemine işaret ederek, "15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrasında ortaya çıkan, Yenikapı bilinciyle şekillenen doğal bir ittifak olan Cumhur İttifakı'nın ise ayrı bir önem ayrı bir hassasiyet taşıdığını da belirtiyorum. Bu bizzat milletimizin kendi bekası ve milli birlik ve beraberliğe sahip çıkmak için ortaya koyduğu yüksek duyarlılığın bir sonucu, bir yansıması olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Programda AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, mevcut Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Elazığ'daki il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi.

AK Parti'nin Elazığ'daki belediye başkan adayları şöyle:



"Elazığ - Şahin Şerifoğulları, Ağın - İbrahim Yıldız, Alacakaya - Başaran Yaşlı,Arıcak - Ferit Yıldırım, Baskil - İhsan Akmurat, Karakoçan - Ayhan Akbaba, Keban - Ömer Kaya, Kovancılar - Hacı Akpınar, Maden - Ekrem Kaçar, Palu - Efraim Ünalan, Sivrice - Ebubekir Irmak, Akçakiraz - Sabahattin Kaya, Mollakendi - Mehmet Enis Doğan, Yazıkonak - Aydın Ayaz, Yurtbaşı - Yasin Yılmaz, Erimli - İbrahim Yıldız, Üçocak - Yılmaz Yegül, Beyhan - Hüseyin Ateş, Sarıcan - Mehmet Sarı."