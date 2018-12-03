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AK Parti Edirne belediye başkan adayları 2019 kim?

AK Parti'nin Edirne belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Edirne yer almamıştı. AK Parti Edirne belediye başkan adayı kim? Edirne AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti Edirne belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Edirne belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:35
AK Parti Edirne belediye başkan adayları 2019 kim?

AK Parti'nin Edirne belediye başkan adaylarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Edirne yer almamıştı. AK Parti Edirne belediye başkan adayı kim? Edirne AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti Edirne belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Edirne belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.

Edirne AK Parti belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Edirne belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Edirne yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Edirne belediye başkan adaylarının da olacağı söyleniyor. AK Parti Edirne belediye belediye başkan adayı ve Edirne ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak. Ancak Edirne AK Parti belediye başkan adaylığı için ETB Başkanı Özay Öztürk, Eski Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Av. Koray Uymaz, Yardımcı Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yardımcı, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe,  Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah'ın ismi geçiyor.

Edirne 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Recep Gürkan % 36.9

AK Parti adayı Ahmet Günşen % 29.9

MHP adayı Orhan Çakırlar % 18.3

Edirne 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

CHP % 46.26

AK Parti % 27.86

İYİ Parti % 15.99

MHP % 4.96

HDP % 3.26

SP % 1.04

CHP Edirne Milletvekilleri

Okan Gaytancıoğlu

Erdin Bircan

AK Parti Edirne Milletvekili

Fatma Aksal

İYİ Parti Edirne Milletvekili

Orhan Çakırlar

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:35
  1. İzmir
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
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