Belgin İba, AK Parti Edirne İl Başkanı’dır. Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur. Edirne’de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 – 2014yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba şimdilerde AKP Edirne İlk Başkanı’dır. Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.
AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba kimdir?
AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. Belgin İba kimdir? Belgin İba kaç yaşında ve nereli?