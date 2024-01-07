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Biyografi AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba kimdir?
Biyografi

AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-07 15:06:00 -
AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba kimdir?

AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. Belgin İba kimdir? Belgin İba kaç yaşında ve nereli?

Belgin İba, AK Parti Edirne İl Başkanı’dır. Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur. Edirne’de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 – 2014yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba şimdilerde AKP Edirne İlk Başkanı’dır. Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.

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