0553 313 94 23

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta :- "17 yılda girdiğimiz tüm seçimlerden yüzümüzün akıyla çıktık. Bu seçimler de hiç öyle kolay kazanılacak zaferler değildi elbette ki. Ama her defasında, her seçimde milletimiz yanımızdaydı. Milletimiz sayesinde büyük bir başarı elde ettik, milletimiz sayesinde bu günlere geldik"

20 Ocak 2019 Pazar 18:21
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

DÜZCE (AA) - AK Parti'nin Düzce ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 18 Temmuz Spor Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti davasının önemli ve değerli bir dava olduğunu ifade etti.

AK Parti davasının, halka hizmet edenlerin davası olduğunu aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Bu dava samimi ve beklentisiz, gece-gündüz koşan, inanmış insanların davasıdır. Bu dava, vatana, millete, halkına hizmet etmek için çabalayan insanların davası. Şer odaklarının, çıkar odaklarının hesaplarının, terör örgütlerinin peşinde, yanında olmayan, düzgün-temiz insanların davası. Bu dava, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun göz yaşlarını silme derdinde olan insanların davasıdır."

81 milyon insanı kucaklayan bir anlayışla bu davanın hizmetlerini anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 yılda milletimizle beraber diriliş ve yükseliş destanını yazdık. 17 yılda girdiğimiz tüm seçimlerden yüzümüzün akıyla çıktık. Bu seçimler de hiç öyle kolay kazanılacak zaferler değildi elbette ki. Ama her defasında, her seçimde milletimiz yanımızdaydı. Milletimiz sayesinde büyük bir başarı elde ettik, milletimiz sayesinde bugünlere geldik. Durum böyle olunca çok da düşmanımız oldu, istemeyen, durdurmaya çalışanlar oldu. Çok hummalı çabalar sarf ettik, Genel Başkanımız, milletin adamı, bu milletin Reis-i Cumhur'u Recep Tayyip Erdoğan'ı, onun kutlu davasını engellemeye çalıştılar. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin partisini, yüzde 50'den fazla milletin desteğini alan AK Parti'yi kapatmak için teşebbüs ettiler. Ama millet bunlara her defasında gereken dersi verdi." değerlendirmelerinde bulundu.

Usta, Düzce'nin, yaşanan coşku ve heyecanı yine kendisine yakışır bir oy oranıyla 31 Mart akşamı devam ettireceğine inandığını söyledi.

Düzce için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını belirten Usta, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Konuşmaların ardından Usta, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ile birlikte ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

Buna göre, Akçakoca'da Cüneyt Yemenici, Cumayeri'nde Recep Tuna, Çilimli'de Muhsin Yavuz, Gölyaka'da Yakup Demircan, Gümüşova'da Ahmet Azap, Kaynaşlı'da Erol Bayraktar, Yığılca'da Muzaffer Yiğit, Beyköy'de Osman Kılıç, Boğaziçi'nde İbrahim Ercan başkan adayı gösterildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ve diğer ilçe ve belde belediye başkan adayları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:21
  1. Düzce
  2. seçim2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da 3 kamyondan akü çalan hırsızlar tutuklandı
    1. Çorum'da 3 kamyondan akü çalan..
    2. Yangında kalbi duran köpek, kalp..
    3. BM, Libya'nın güneyinde silahlı..
    4. Motosikletle önce yayaya, sonra..
    5. Sudan'ın Umdurman kentinde gösteriler..
    6. Otomobilin çarptığı anne ve oğlu..
    7. AK Partili Usta: Bu milletin Reis-i..
    8. Iğdır'da Bizans dönemine ait 2 bin 560..
    9. Ataşehir'de silahlı saldırı
    10. AK Parti Muğla Aday Tanıtım Toplantısı
    11. Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan..
    12. Sağlık görevlilerinin karda hasta..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Hasta kadını, karla kaplı yolda 500..
    15. Milli boksör kazada yaşamını yitirdi
    16. "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"
    17. TIR şoförünü öldürüp bakır kabloları..
    18. Sivas'ta 106 köy yolu ulaşıma kapandı
    19. Bursa’da zabıtalar, küçük kızı..
    20. Ataşehir'de silahlı çatışma: 3 yaralı
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?