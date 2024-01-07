Düzce Belediye Başkanı ve 2016-2018 yılları arasında görev yapmış eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bakanlık görevini Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti’nde 2016-2018 yılları arasında sürdüren Özlü, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Düzce milletvekili olarak meclise girmiştir.
AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kimdir?
AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü oldu. Faruk Özlü kimdir? Faruk Özlü kaç yaşında ve nereli?