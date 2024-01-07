  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kimdir?
Biyografi

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-07 15:05:00 -
AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kimdir?

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü oldu. Faruk Özlü kimdir? Faruk Özlü kaç yaşında ve nereli?

Düzce Belediye Başkanı ve 2016-2018 yılları arasında görev yapmış eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bakanlık görevini Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti’nde 2016-2018 yılları arasında sürdüren Özlü, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Düzce milletvekili olarak meclise girmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23