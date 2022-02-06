AK Parti düşmanlığı yapıyordu! Kocasının katilini, Türkiye’ye getiren de AK Parti oldu!

Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır’ın MİT tarafından Türkiye’ye getirilerek yargıya teslim edilmesi, AK Parti hükümetinin büyük bir başarısı olarak değerlendiriliyor.

Hükümetin iradesiyle Ukrayna’dan getirildi

AK Parti iktidarının etkili iradesi sonucu tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu suikastında 20 yıllık sor perdesi aralandı. MİT’in başarılı operasyonuyla Ukrayna’da yakalanan katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır Türkiye’ye getirilerek yargıya teslim edildi.

Karartılan soruşturma dosyasını raftan indiren de AK Parti oldu

Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde hain bir suikastla öldürülmüştü. Soruşturma dosyası karartılarak uzun yıllar katil zanlılarına ulaşılamadı. AK Parti hükümeti ‘faili meçhul cinayet kalmayacak’ sloganıyla hareket ederek cinayetin sorumlularını yargıya teslim etmeyi başardı.

"Elimizde yeterli delil var, cinayeti FETÖ işledi"

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, dosyada yeterli delil, ifade ve HTS kayıtları olduğunu belirterek, "Bu cinayet FETÖ tarafından işlenmiştir" demişti.

Cinayetle irtibatlı 6 kişi daha gözaltına alındı

Suikastın en önemli faillerinden olan eski Özel Harekatçı Gökhan Nuri Bozkır’ın MİT tarafından gerçekleştirilen özel bir operasyonla Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin ardından savcılık ilk kez operasyon düğmesine bastı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, bir kısmı eski MİT Mensubu Enver Altaylı ile irtibatlı olduğu öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Şıvgın'ın bürosunda görüşmüşler"

İfadesine başvurulan Altaylı ise, Şıvgın’ın, Necip Hablemitoğlu ile birlikte Mustafa Özcan’ı görmek istediklerini söyleyip, kendisinden aracı olmasını istediğini öne sürmüştü. Altaylı, “Ben, Özcan’ı tanıdığımı ancak cep telefonu numarasının bende olmadığını, yardımcı olamayacağımı söyledim. Şıvgın’a Özcan’ın çalıştığı holdingin adını verdim, santralden ulaşabileceğini söyledim. Daha sonra Özcan ve Şıvgın ile ayrı ayrı görüştüğümde, Hablemitoğlu, Özcan ve Şıvgın’ın görüşmeyi Şıvgın’ın bürosunda yaptıklarını öğrendim” demişti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, eski MİT Mensubu Mehmet Barıner'i, ABD'deki Halkbank davasında manipülatif tanık yapılması amacıyla yurtdışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan Altaylı'yı FETÖ'ye üye olduğu ve casusluk suçlarını işlediği gerekçesiyle 23 yıl 4 ay hapse mahkum etmişti.