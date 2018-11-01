0553 313 94 23
impression

AK Parti düşmanları boşuna uğraşmayın

Gazetemiz okurlarından Hüseyin Akın, “AK Parti düşmanları boşuna uğraşmayın” başlıklı kaleme aldığı yazısını bizimle paylaştı.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:23
AK Parti düşmanları boşuna uğraşmayın

Hüseyin Akın/İstanbul

Ülkemiz genelinde AK Partimize düşman olan ve Cumhurbaşkanımıza ve ekibine hırsız diyen gözü dönmüş CHP Genel Başkanı ve onun dili ile konuşan densizlere cevabım:

Ey vatan hainleri insanlıktan nasibini almamışlar. Her çamur attığınız kişileri kendiniz gibi sanıyorsunuz.

Eğer bu ülkede bu yolsuzluklar, hırsızlıklar var diyorsanız. Bunların temeli yıllar önce iktidar döneminizdeki atılan tohumlardır. 2002 öncesi ülkemizde yaşanan o karanlık günleri halkımıza reva gördüğünüz o rezillikleri bu halkımız unuttu mu sanıyorsunuz.

Kimin eli kimin cebinde olduğu bilinmeyen çalışan emekliler maaşlarını alamayıp çalışanların SSK primlerinin dahi ödenmediği hastanelerde ilaçların bulunmadığı çalışanların sık sık maaşlarını alabilmeleri için grev yaptıklarını bu nedenle de hastanelere pislikten, kokudan girilmez yollar caddeler çamur deryası, çöp yığınları sivrisinekler, akrepler her tarafı işgal etmiş, hava kirliliği susuzluk, hastane, maaş, ilaç kuyrukları gecelik faizler, senet, çek mafyaları yeraltı yerüstü mafya babaları, benzin, mazot, gaz, çay, şeker, yağ, sabun yoklukları…

Bunları fırsatı bilip her şey karaborsa olduğu dönemi, hastanelerde yatan hasta refakatçilerinden alınan yemek ve sandalyede oturdukları günlük kira bedeli verilen ilaçların yüzde 20’sinin peşin alındığı, hastanelere giriş çıkış yapan araçlardan ücret alındığı ameliyat olanlardan bıçak parası alındığı hastaların, doktorların özel muayene odalarına gitmelerini ve orada muayene parası aldıklarını bu millet unuttu mu sanıyorsunuz.

Elektrik, su saatleri, kahve köşelerinde yazılıp kullanılmayan elektriğin, suyun parasını ödetip Ergün Göknel’e peşkeş çekildiğini bu millet unuttu mu sanıyorsunuz?

Yıllardır bu ülkede iktidar oldunuz. Elle tutulur, gözle görülür kalıcı olarak hangi çiviyi çaktınız. Kimin derdine derman oldunuz? İnsanların giyimi kuşamı, inancı ile uğraşmaktan başka ne yaptınız.

Bu milleti Alevi-Sünni, Sağ-Sol ayrımı yaparak kardeşi kardeşe kırdırıp binlerce insanın ölümüne, yüzlerce yuvanın dağılmasına sebep olmaktan başka ne verdiniz ey Kılıçdaroğlu ve yandaşları.

Çıkın meydanlarda bu soruların cevabını bu millete erkekseniz açıklayın.

Yoksa bu millet sizlere bu mührü vermez, boşuna uğraşmayın, kendinizi yormayın.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 14:23
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. CHP Genel Başkanı
  4. SSK
  5. Ergün Göknel
  6. Alevi-Sünni
  7. Sağ-Sol ayrımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batıda insan hakları bur(k)aya kadar!
    1. Batıda insan hakları bur(k)aya kadar!
    2. Emine Erdoğan: Külliye'ye çöp kamyonu..
    3. Ayak hastalıklarının asıl sebebi kötü..
    4. İstanbul Havalimanı ulaşım..
    5. Turist anne ile oğlunun parasını iç..
    6. Ara ki bulasın
    7. AK Parti düşmanları boşuna uğraşmayın
    8. Öldürülen terörist, 8 askerimizin..
    9. AK Parti'den flaş 'af' açıklaması!..
    10. Cuntacılar hükümetin devrilmesi..
    11. SP’li isimden tepki çeken sözler:..
    12. Bakan Ziya Selçuk öğrencilere ıslıkla..
    13. CHP dışında tüm dünya hayran kaldı!
    14. Aynı daireyi 176 kez satan müteahhit..
    15. Bedelli askerlik başvuru süresi..
    16. Melih Gökçek yeniden AK Parti’nin..
    17. Akar açıkladı! Bedelliye başvuru..
    18. 2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    19. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    20. 20 bin sözleşmeli öğretmen ön..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları