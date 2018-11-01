AK Parti düşmanları boşuna uğraşmayın

Hüseyin Akın/İstanbul

Ülkemiz genelinde AK Partimize düşman olan ve Cumhurbaşkanımıza ve ekibine hırsız diyen gözü dönmüş CHP Genel Başkanı ve onun dili ile konuşan densizlere cevabım:

Ey vatan hainleri insanlıktan nasibini almamışlar. Her çamur attığınız kişileri kendiniz gibi sanıyorsunuz.

Eğer bu ülkede bu yolsuzluklar, hırsızlıklar var diyorsanız. Bunların temeli yıllar önce iktidar döneminizdeki atılan tohumlardır. 2002 öncesi ülkemizde yaşanan o karanlık günleri halkımıza reva gördüğünüz o rezillikleri bu halkımız unuttu mu sanıyorsunuz.

Kimin eli kimin cebinde olduğu bilinmeyen çalışan emekliler maaşlarını alamayıp çalışanların SSK primlerinin dahi ödenmediği hastanelerde ilaçların bulunmadığı çalışanların sık sık maaşlarını alabilmeleri için grev yaptıklarını bu nedenle de hastanelere pislikten, kokudan girilmez yollar caddeler çamur deryası, çöp yığınları sivrisinekler, akrepler her tarafı işgal etmiş, hava kirliliği susuzluk, hastane, maaş, ilaç kuyrukları gecelik faizler, senet, çek mafyaları yeraltı yerüstü mafya babaları, benzin, mazot, gaz, çay, şeker, yağ, sabun yoklukları…

Bunları fırsatı bilip her şey karaborsa olduğu dönemi, hastanelerde yatan hasta refakatçilerinden alınan yemek ve sandalyede oturdukları günlük kira bedeli verilen ilaçların yüzde 20’sinin peşin alındığı, hastanelere giriş çıkış yapan araçlardan ücret alındığı ameliyat olanlardan bıçak parası alındığı hastaların, doktorların özel muayene odalarına gitmelerini ve orada muayene parası aldıklarını bu millet unuttu mu sanıyorsunuz.

Elektrik, su saatleri, kahve köşelerinde yazılıp kullanılmayan elektriğin, suyun parasını ödetip Ergün Göknel’e peşkeş çekildiğini bu millet unuttu mu sanıyorsunuz?

Yıllardır bu ülkede iktidar oldunuz. Elle tutulur, gözle görülür kalıcı olarak hangi çiviyi çaktınız. Kimin derdine derman oldunuz? İnsanların giyimi kuşamı, inancı ile uğraşmaktan başka ne yaptınız.

Bu milleti Alevi-Sünni, Sağ-Sol ayrımı yaparak kardeşi kardeşe kırdırıp binlerce insanın ölümüne, yüzlerce yuvanın dağılmasına sebep olmaktan başka ne verdiniz ey Kılıçdaroğlu ve yandaşları.

Çıkın meydanlarda bu soruların cevabını bu millete erkekseniz açıklayın.

Yoksa bu millet sizlere bu mührü vermez, boşuna uğraşmayın, kendinizi yormayın.