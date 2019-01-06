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Tahir Özatak kimdir? Tahir Özatak öldü mü?

Tahir Özatak öldü mü? Evli ve 5 çocuk babası AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak (55), önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tahir Özatakneden öldü? Tahir Özatak kimdir?

06 Ocak 2019 Pazar 12:55
Tahir Özatak kimdir? Tahir Özatak öldü mü?

Tahir Özatak öldü mü? Evli ve 5 çocuk babası AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak (55), önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tahir Özatak neden öldü? Tahir Özatak kimdir?

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Tahir Özatak, kaldırıldığı Van Bölge ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bir zamanlar merhum Hakkari Slehi Aşireti Ağası ve Belediye Başkanı Abdurrahman Keskin’in koruma görevini de yapan Özatak, 31 Mart yerel seçimlerinde Hakkari’nin AK Parti Durankaya Beldesi Belediye Başkan adayı olmuştu. Hakkari’nin sevilen ve sayılan simalardan olan Tahir Özatak evli ve 5 çocuk babasıydı.

 

Durankaya 2014 yerel seçim sonuçları

Durankaya beldesinde Belediye başkanlığı için yarışan Fatih Keskin 784 oyla başkanlığı kazanırken; AK Parti’den Resul Kaya 643 BDP’den Kemal Kaya  243 SP’den Mikail Şeker, 27 MHP’den Mehmet Ak 11 oy almıştı. Durankaya belediye meclis üyeleri: Musa Erik AK Parti’den kontenjan, Musa Özatak AK Parti, Seyhan Koyun BDP, Yusuf Kuş AKP, Seyfettin Tatlı AK Parti, Murat Çiftçi BDP, Ali Üzüm AK Parti, Hamit Bayram AK Parti ve Sadi Tatlı BDP'den olmuştu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:55
  1. Van
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