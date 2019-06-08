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AK Parti döneminde vergi rekortmeni olan kaos aşığı Koç Holding kaosa çalışıyor! Gezi, eşcinsel projeler, çıplak sergi...

2000’li yılların başında, 2 katrilyonluk şirket değerini AK Parti iktidarı döneminde 47 milyar lira seviyesine yükselten Koç Holding, her fırsatta AK Parti’nin altını oyacak, ülkeyi kaosa sürükleyecek faaliyetlerde bulunuyor. Yükselen ekonomide kendi cebini doldurmayı unutmayan ve 2017'de vergi rekortmeni olan Koçlar, şu an CHP'lilerin altına özel jet çekip AK Parti iktidarının düşmesi için çaba sarf ediyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
AK Parti döneminde vergi rekortmeni olan kaos aşığı Koç Holding kaosa çalışıyor! Gezi, eşcinsel projeler, çıplak sergi...

 yeniakit.com.tr  Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, son zamanlarda CHP’li isimlere uçak tahsis ederek her türlü maddi desteği sağlayan Koç Holding, AK Parti iktidarı döneminde değerine değer kattı. Buna rağmen her fırsatta AK Parti iktidarının altını oymaya çalışan Koç, Gezi Parkı eylemlerinde ülkeyi kaosa sürükleyen çapulculara destek verdi, gençleri eşcinselliğe iten “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinin sürdürücülüğünü üstlendi, çocuklara yönelik bastığı kitaplarda hemcinslerle ilişki yaşamayı teşvik etti, Ümmetin son halifesi Abdülmecid efendinin köşkünde, duvarlarında ayetlerin yazılı olduğu odalarda çırılçıplak insanların teşhir edildiği sözde sergi ile toplumun damarına basacak skandallara imza attı. Şu an CHP’nin en büyük destekçisi olan Koç Holding’in, Türkiye’nin içinde buluduğu her kritik dönemde gayri milli ve gayri İslami adımlar atarak halkın sinir damarlarına basacak ve önlem alınmazsa kaosa sebebebiyet verecek faaliyetlerde bulunması dikkat çekiyor.

Divan Otel’in kapılarını açtı

2013 yılında FETÖ’nün ilk darbe kalkışması olan Gezi Parkı eylemlerinde KOÇ’un Divan Oteli, eylemcilere sonuna kadar açıldı. Koç Holding, hükümete karşı kışkırtılan eylemcilere ve aralarına karışan provokatörlere Divan Otel’in kapısını açarak destek çıktı.

Eşcinsellik projesine dev destek!

Gençleri eşcinsellik ve kimlik bunalımına itecek, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” zırvasının arkasından da Koç Grubu çıktı. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı’nda uygulanan ancak Ziya Selçuk’un göreve gelmesiyle tamamen iptal edilen skandal projesinin iş ve toplumsal alanda sürdürücülüğünü Koç Holding’in yaptığı tespit edildi.

Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı

Kitaplarda eşcinsel mesajlar

Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı kitaplarda, çocukların hemcinslerine aşık olma propagandası yapıldığı görüldü. Çocuklara ahlaksızlık aşılayan kitapların da Haçlı Batı’nın ileri karakolları ABD ve İtalya menşeili olması gözlerden kaçmadı.

Koç kitapları zehir saçıyor

Sanki kaos projesi... Ömer Koç’tan sergi rezaleti!

Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han’ın satın alarak Abdülmecid efendiye hediye ettiği Nakkaştepe’deki köşkte, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından, 2017’de akılalmaz bir sergi açıldı. Duvarları ayetlerle süslenmiş odalarda, çıplak insanların teşhir edildiği sergide, hem Osmanlı’ya, hem ayetlerle süslenmiş odalar ve son halifenin köşkü olması sebebiyle İslam’a saldırmak istenmiş gibi hareket edilmesi gözlerden kaçmadı.

Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi

İslam düşmanı Cumhuriyet’e para yağdırdı

Cumhuriyet gazetesi, FETÖ’cülerin elindeyken bile Koç Holding, söz konusu kuruma sürekli reklam vererek maddi destek çıktı. İslam’a, Müslümanlara, ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ve bakanlarına açıktan saldıran propaganda gazetesi Cumhuriyet’e para yağdırması, Koç’un kaos besleyen kurumlara verdiği desteği gözler önüne seren olaylardan biri!..

CHP’ye büyük destek

Türkiye’nin kritik dönemlerinde sürekli kaos isteyenlerin safında yer alan Koç Holding, 23 Haziran seçimine giderken CHP’ye en büyük maddi desteği veren kurum oldu. Koç Holding, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun altına özel jet çekti.

Zilletçi Koç Holding’e tepki! Ekrem’i değil işçini sevindir

Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
  1. Koç Holding
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Divan Oteli
  5. Gezi Parkı
  6. Eşcinsellik
  7. Ömer Koç
  8. FETÖ
  9. Cumhuriyet
  10. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  11. CHP
  12. özel jet
  13. Milli Eğitim Bakanlığı

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  • NurNur2 dk önce
    Allah servetlerini artırsın ama yazıkki imanları artmıyor karuna da servet vermiş gelin görünki servet bir işe yaramadı en büyük servet güçlü imandır en büyük servet Allahın takvalı mümin kulu olmaktır dedeleri ne götürdü ağabeyleri ne götürdü ömer beyi medyadan tanıdık biraz Allah idrak versin biz müslümanların önceliği Rabbimizin önüne çıktığımız zaman verecek olduğumuz hesaptır Yani Allah var gam yok O Rahman bütün hesapları gömer !! Onlar varsın servet edinsin
  • OktayOktay3 dk önce
    Boydak holdingi sahiplerini tutkluyorsunuzda koc holdingide turkiye devletinj yikmaya calisiyor diye tutuklayin turkiyeden gitsinler bakmayin gozunun yasina yediamine teslim edin kocholdingi. Kaninin karstigini gonderin gitsin
  • burakburak6 dk önce
    siz böyle yazınca insan çıldırıyor inanın akılla alay etmek bu olsa gerek.Sanki bu insanlar kendi devletinde kendi kurallarını yaşatıyor bu ülkenin milli eğitim bakanı onay vermiyor mu kitaplara bu ülkede sergi açmak veya diğer işleri yapmak için devlet kurumlarından izin almak gerekmiyor mu.Kim suçlu kim güçlü sizde adam gibi haber yapın deyin ülkemiz bunlara izin veriyor her türlü sapkınlık özgürlük adı altında fazla dikkat çekmeden yapılabilir toplumun hassasiyeti önemli değil rant olsun yeter diye çok zor değil bunları söylemek dürüst olun sizde
  • Hikaye...Hikaye...12 dk önce
    Hikaye...

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