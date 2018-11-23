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AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Diyarbakır adayı 2019

AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? Türkiye’de yerel seçim havası yaşanırken, özellikle bu süreçte herkes AK Parti’nin büyükşehir adaylarını merakla bekliyor. AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayı kim oldu? sorusu en çok araştırılan konuların başında gelirken AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? sorusunun cevabı AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde.

23 Kasım 2018 Cuma 19:14
AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Diyarbakır adayı 2019

AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika gelişmesi. AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? Türkiye’de yerel seçim havası yaşanırken, özellikle bu süreçte herkes AK Parti’nin büyükşehir adaylarını merakla bekliyor. AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayı kim oldu? sorusu en çok araştırılan konuların başında gelirken AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? sorusunun cevabı AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde.

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti yerel seçimlerde en çok belediye başkan aday adayının başvuruda bulunduğu parti oldu. AK Parti'ye 5-16 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunan belediye başkan aday adayı sayısı 7 bin 180 oldu. AK Parti bu aday adayları arasından 2019 belediye başkan adayları listesini oluşturdu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin olurken, AK Parti Ardahan belediye başkan adayı Yunus Baydar olduğu söyleniyor. Yunus Bayrar, Ardahan AK Parti eski il başkanı görevini yürüttü.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 son dakika açıklandı

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:14
  1. Ardahan
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Diyarbakır
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