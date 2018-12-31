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AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları 2019

AK Parti Diyarbakır ilçe belediye başkan adayı son dakika AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:49
AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları 2019

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Iğdır’da Adil Aşırım, Kars’da Ensar Erdoğdu, Kütahya’da Ahmet Sami Kutlu, Siirt’te Ali İlbaş, Edirne’de Koray Uymaz, Isparta’da Şükrü Başdeğirmen, Zonguldak’da Ömer Selim Alan, Tunceli’de Gökhan Arslan, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Diyarbakır belediye başkanı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır belediye başkan adayı da var. AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayı Cumali Atila oldu.

Cumali Atila Kimdir?

1964 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

 Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere’de bulundu. Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt,Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.Halen Diyarbakır BüyükşehirBelediye Başkanlığı hizmetine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

2014 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sonuçları

Parti

Oy Sayısı

Oy Oranı

Başkan Adayı

Barış ve Demokrasi Partisi

396,215

55.1 %

Gültan Kışanak

Adalet ve Kalkınma Partisi

251,952

35 %

Mehmet Galip ENSARİOĞLU

Hür Dava Partisi

33,196

4.6 %

M. Hüseyin Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi

8,601

1.2 %

Ahmet Ay

Büyük Birlik Partisi

7,090

1 %

Mehmet Dadak

Saadet Partisi

6,591

0.9 %

Fesih Bozan

Bağımsız Türkiye Partisi

5,771

0.8 %

Muzafer Yağmur

Milliyetçi Hareket Partisi

4,671

0.6 %

Ömer Bozkaya

Hak ve Özgürlükler Partisi

3,186

0.4 %

Sevgi Moray

Demokratik Sol Parti

515

0.1 %

Ali Artun

İşçi Partisi

505

0.1 %

Ertan Bahşi

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi

503

0.1 %

Zülkif Ok

Doğru Yol Partisi

405

0.1 %

Funda Kaya

Bağımsız 1

0

0 %

 

Yurt Partisi

0

0 %

 

Muhafazakar Yükseliş Partisi

0

0 %

 

Bağımsız 2

0

0 %

 

Halkın Kurtuluş Partisi

0

0 %

 

Hak ve Eşitlik Partisi

0

0 %

 

Genç Parti

0

0 %

 

Alternatif Parti

0

0 %

 

Halkların Demokratik Partisi

0

0 %

 

Türkiye Komünist Partisi

0

0 %

 

Demokrat Parti

0

0 %

 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi

0

0 %

 

Millet Partisi

0

0 %

 

Liberal Demokrat Parti

0

0 %

 

Emek Partisi

0

0 %

 

Bağımsız Diğer

0

0 %

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:49
  1. Iğdır
  2. Zonguldak
  3. Yozgat
  4. Van
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Kütahya
  9. Konya
  10. Kars
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Isparta
  14. Giresun
  15. Erzincan
  16. Elazığ
  17. Edirne
  18. Çorum
  19. Bolu
  20. Ankara
  21. Afyon
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