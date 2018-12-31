AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları 2019

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Iğdır’da Adil Aşırım, Kars’da Ensar Erdoğdu, Kütahya’da Ahmet Sami Kutlu, Siirt’te Ali İlbaş, Edirne’de Koray Uymaz, Isparta’da Şükrü Başdeğirmen, Zonguldak’da Ömer Selim Alan, Tunceli’de Gökhan Arslan, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Diyarbakır belediye başkanı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır belediye başkan adayı da var. AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayı Cumali Atila oldu.

Cumali Atila Kimdir?

1964 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere’de bulundu. Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt,Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.Halen Diyarbakır BüyükşehirBelediye Başkanlığı hizmetine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.