AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı son dakika kim oldu?

AK Parti 2019 yerel seçim takvimi açıkladı. Buna göre, belediye başkan aday adaylık başvuruları 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Denizli büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağına ilişkin anket sonuçları bulunmakta. Peki AK Parti yerel seçimlerde Denizli’den kimi aday gösterecek?

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile seçimlere giren AK Parti ve MHP, sandıktan zaferle çıktı. 31 Mart 2019 yerel seçimler için de ittifak arayışına giren AK Parti ve MHP, görüşmeler sonrası yerel seçimlerde ittifakın olmayacağına karar verdi. İttifakın yapılmayacak olması üzerine AK Parti seçim çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti kurmayları başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde kimi aday göstereceklerini masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki ankete göre, AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 2016-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevini yapan ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemine geçilmesinden sonra da Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili olan Nihat Zeybekci'nin ismi geçiyor. Nihat Zeybekçi’nin AK Parti Denizli adayı olması bekleniyor.

Nihat Zeybekçi kimdir?

Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961'de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma'dır. İş Adamı, Sanayici; Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. 1994'te Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Platform Sözcülüğünde, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulundu.

İki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü. 2004-2011 tarihleri arasında Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı; 2005-2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009-2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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