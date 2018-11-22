Osman Zolan kimdir? AK Parti Denizli belediye başkan adayı Osman Zolan mı oldu?

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Yaklaşan 2019 yerel seçimler için vatandaşlar siyasi partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. En çok da merak edilen 2019 AK Parti belediye başkan adayları oldu. AK Parti Denizli belediye başkan adayı Osman Zolan olduğu söyleniyor. Peki Osman Zolan kimdir? Osman Zolan nereli ve kaç yaşında? İşte 2019 Mart seçimlerinde AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan’ın biyografisi…

Osman Zolan kimdir?

1964 yılında Denizli’nin Tavas İlçesi’nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğretimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi’nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli halkının tam desteğini alarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.