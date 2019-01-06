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AK Parti Denizli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Denizli'deki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

06 Ocak 2019 Pazar 16:51
AK Parti Denizli Aday Tanıtım Toplantısı

DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'de partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Kurtulmuş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Denizli Aday Tanıtım Toplantısı'nda katılarak ilçe belediye başkanlarını ilan etti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avni Örki olurken, 5 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile birlikte 10 ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Çal ve Buldan olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek.

Buldan'da MHP'li Mustafa Şevik ve Çal'da Fethi Akcan Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti 5 ilçe belediye başkan adayını değiştirerek Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in yerine Avni Örki'yi, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş'ın yerine Şeref Turan'ı, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk'ün yerine Hüsnü Yılmaz, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol'un yerine Hüseyin İnamlık ile Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven yerine ise Niyazi Vural'ı aday gösterdi.

AK Parti'nin Denizli'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Acıpayam: Hulisi Şevkan

Babadağ: Salim Demirezen

Baklan: Yusuf Gülsever

Bekilli: Mustafa Çoban

Beyağaç: Mustafa Akçay

Bozkurt: Hamdi Cin

Çameli: Cengiz Arslan

Çardak: Hüsnü Yılmaz

Çivril: Niyazi Vural

Güney: Halil Ayhan

Honaz: Turgut Devecioğlu

Kale: Mehmet Salih Sağnıç

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş

Serinhisar: Şeref Turhan

Tavas: Hüseyin İnamlık

Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu

Pamukkale: Avni Örki


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:51
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