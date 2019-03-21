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Ak Parti coşkusunun adresi Tekman’dı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarına Tekman’la devam etti.

21 Mart 2019 Perşembe 17:48
Ak Parti coşkusunun adresi Tekman’dı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarına Tekman’la devam etti. Başkan Sekmen, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı Tekman çıkarmasında 31 Mart seçimlerinin önemini anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un güneyinde de AK Parti rüzgârları estirdi. Başkan Sekmen, beraberindeki kurmaylarıyla birlikte gittiği Tekman’da önemli mesajlar verdi. İlçe merkezinde esnaf ve işyeri ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Sekmen, yoğun bir katılımın olduğu seçmen buluşmasında ise önemli mesajlar verdi. Sekmen, “Seçimler birleştirir, bütünleştirir, bir araya getirir. Fakat birileri kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, varlığımızı ve dirliğimizi sekteye uğratmak için çalışıyor. Onlara fırsat vermeyelim, ülkemizin ve şehrimizin gelişim istikametine omuz verelim, hep birlikte destek olalım” diye konuştu.


ERZURUM İÇİN DÜN VE BUGÜN MUKAYESESİ


Seçmenlerin büyük ilgisiyle karşılaşan ve Tekmanlılarla adeta bütünleşen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un dünü ile bugünü arasında bir mukayese yaptı. Şehrin dört bir yanında gelişim ve kalkınma yollarının açıldığının altını çizen Başkan Sekmen, “Düne kadar hayalini bile kuramadığımız yatırımları hamdolsun bizler gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Erzurum’a Türkiye’nin en büyük kamu yatırımı olan Et Entegre Tesisleri’ni kurduk; Tekmanlı kardeşlerimiz hayvancılık yapsınlar, üretsinler, kazansınlar diye. Bölgemizin en büyük canlı hayvan borsasını yaptık, bitirdik. Buralar hepimiz için, kazanmamız için. Ahırımızdaki hayvanlarımızın değerini bulması için. Biz attığımız her adımda insanımızı düşündük, Tekmanlı kardeşimizi düşündük, Hınıslı, Karaçobanlı ve Karayazılı kardeşimizi düşündük” şeklinde konuştu.


SEKMEN, TEKMANLI SEÇMENLERE SESLENDİ


“Türkiye’nin gelişip büyümesini istemeyen, Tekman’ın gelişmesinden ve Tekmanlı kardeşlerimizin kazanmasından rahatsız olan karanlık güçler ve onların içerideki işbirlikçileriyle mücadele ediyoruz” diyen Başkan Mehmet Sekmen, seçmenlere şöyle seslendi: “Tekmanlı kardeşlerim; 31 Mart seçimleri bu yüzden çok büyük bir önem taşıyor. Biz sizlere geleceğimizi gelin hep birlikte inşa edelim diyoruz. El ele verelim, omuz omuza verelim ve yaşadığımız bu kadim memleketi el birliğiyle geliştirip güzelleştirelim diyoruz. Tarım şehri olalım, hayvancılık kenti olalım, turizmde marka olalım diyoruz. Gençlerimiz iş sahibi olsun, hanelerimiz aşa kavuşsun, Erzurumlu üretsin, Erzurumlu kazansın diyoruz. Tekman gelişsin, katma değer üretsin, siz Tekmanlı kardeşlerimiz geleceğe güvenle baksın diyoruz. Peki, onlar ne diyor? Siz makûs talihinizle baş başa kalmaya devam edin diyor. Yokluğa ve yoksulluğa teslim olun diyor. Yolunuz olmasın istiyor, içme suyunuz akmasın istiyor, kısaca hizmet size ulaşmasın istiyor. Bu yüzden 31 Mart’ta yapacağınız tercihle aslında kaderimizi belirleyeceğiz. Bizler sizlerle birlikte gelişimin yolunu açıp, ilk günkü heyecan ve aşkla yolumuza devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:48
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