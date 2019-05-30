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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçe teşkilat başkanları 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:38
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçe teşkilat başkanları 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.


AK Parti’nin adayı olan Binali Yıldırım’a destek olmak amacıyla İstanbul’a giden Ahlatcı ve AK Partili heyet, Bağcılar ve Zeytinburnu’nda Çorumlu esnaflar, vatandaşlar ile sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul’da yaşayan Çorumlulara memleketlerinden selam getirdiğini ifade eden Ahlatcı, İstanbul seçimlerinde AK Parti adayı Binali Yıldırım’a destek istedi.


Bağcılar Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iller standını gezen Ahlatcı, burada da vatandaşlara bir konuma yaptı.


Çorumlular olarak cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına sahip çıkmaya, destek olmaya geldiklerini belirterek, “23 Haziran gecesi İstanbul’da Ak Parti bayrağının dalgalandığını hepimiz göreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:38
  1. doğa

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