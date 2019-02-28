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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, milletin desteğiyle yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:02
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, milletin desteğiyle yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarını söyledi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Genel Meclis Üyesi adayları ile bir araya gelerek yerel seçimlerle ilgili istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


16 yıllık AK Parti iktidarında Çorum tarihinde görülmemiş hizmetlere imza atıldığını dile getiren Ahlatcı, 16 yıl önce il merkezine yakın köylerde dahi içme suyu, kanalizasyon, asfalt sorunları varken bugün AK Parti iktidarı ile birlikte bütün köylerin temel ihtiyaçlarının giderildiği gibi konfora dayalı hizmete geçtiğini belirtti. Ahlatcı, bundan sonraki süreçte de şehirde hangi hizmet varsa köylere de aynı hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.


31 Mart seçimlerine günler kala gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceklerini anlatan Ahlatcı, “İl ve ilçelerde belediyelerimizi gönül belediyeciliğiyle buluştururken, köylerde de aynı şekilde siz il genel meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla da AK hizmetlerin devamını sağlayacağız. 2018 yılı içerisinde il genel meclisimiz yaptığı başarılı ve güzel hizmetlerle Türkiye’de 1. olmuştur. 2019 yılında da aynı başarımız katlanarak devam edecektir. Bizlerin amacı şehirlerimizdeki vatandaşlarımızın yararlandığı tüm konfordan köyde yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanmasıdır” dedi.


AK Parti iktidarının Çorum’da olduğu gibi bütün Türkiye sathında hizmetleri en üst seviyeye çıkarmanın gururunu yaşadığını dile getiren Ahlatcı, “Bizim davamız millete hizmet davası diyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güzel hizmetlere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Biz bugünlere milletimizin desteği mazlumların duası ile geldik. İnanıyoruz ki milletimiz desteği ve duaları ile 31 Mart seçimlerinde de bizimle olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:02
  1. doğa

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