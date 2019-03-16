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AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; "Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum"

Yeni Zelanda’da Cuma namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen AK parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:56
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; "Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum"

Yeni Zelanda’da Cuma namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen AK parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum." dedi.


Göğüs Hastalıkları Hastanesini ve Gülabibey Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet ederek her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, ziyaretlerimizle de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini ifade etti.


Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen İl Başkan Ahlatcı; “Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını versin. Göğüs Hastalıkları Hastanemizde tedavi gören tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız. Görev yapılması gerekiyorsa, en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde de kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Gayemiz yüzlerde tebessüm oluşturup, dualarda ve gönüllerde olabilmek. Tüm hasta olan kardeşlerimize Allah’tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.


Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları da, sizlerden Allah razı olsun yapılan hizmetlerden son derece memnunuz, şükürler olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandılar.


Hasta ve hastane ziyaretleri sonrasın da Gülabibey Mahallesinde bulunan esnafları ve kıraathane de vakit geçiren vatandaşlarlada bir araya gelen Ahlatcı, esnafların taleplerini dinleyerek, kahvehanede oturan vatandaşlarla da sohbet etti. Onlarla daha güzel, daha yaşanabilir bir Çorum için fikir alış verişinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:56
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