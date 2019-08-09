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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve el

09 Ağustos 2019 Cuma 16:48
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve el
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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:48
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