AK Parti CHP MHP belediye başkan adayları listesi | 31 Mart 2019 yerel seçim
Türkiye nefesini tuttu AK Parti, CHP ve MHP il ve ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasını bekliyor. 31 Mart 2019 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanacan seçmenler, AK Parti ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? sorusunu sormaya başladı. 2019 yerel seçimlerde AK Parti, CHP ve MHP belediye başkan adayları isim listesi...19 Aralık 2018 Çarşamba 17:23
Türkiye nefesini tuttu AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasını bekliyor. 31 Mart 2019 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanacan seçmenler, AK Parti ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? sorusunu sormaya başladı. 2019 yerel seçimlerde AK Parti, CHP ve MHP belediye başkan adayları isim listesi...
AK Parti, CHP ve MHP il ilçe belediye başkan adayları... Türkiye, önemli bir yerel seçimi daha yapacak. 2019 seçimleri yerelden ziyade genel seçim havasına daha şimdiden dönüştü bile. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimi olması bakımından bir hayli öneme sahip olan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti çalışmalarına hız verdi. MHP ile Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlerde de devam ettirecek olan AK Parti'nin şuana kadar Ankara, İzmir'inde aralarında bulunduğu 74 ilin belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti, ittifak çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok il ve ilçede MHP'nin desteğini alacak. MHP de bu üç ilde aday çıkarmayıp AK Parti'nin adayını destekleyecek.
2019 AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? sorusu sorulmaya devam ediyor. AK Parti-MHP ittifakı sadece üç büyükşehir için geçirli değil, bazı büyükşehirlerde, illerde ve ilçelerde AK Parti-MHP ittifakı yapılacak. AK Parti ve MHP ittifak kapsamında daha önce açıkladıkları adayları jest olarak bir diğerinin lehine geri çekiyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı da merek ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Arjantin ziyareti dönüşü AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağını duyurmuştu. Ancak başta AK Parti istanbul belediye başkan adayları 2019 olmak üzere şuana kadar ilçe belediye başkan adayları resmi olarak açıklanmadı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapma kararı aldı. Bu çerçevede CHP çok sayıda büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ise Mansur Yavaş oldu.
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CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi
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2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 43.16
CHP % 26.61
MHP % 17.68
BDP-HDP % 4.22
24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili
CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili
HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili
MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili
İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili
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