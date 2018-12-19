Türkiye nefesini tuttu AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasını bekliyor. 31 Mart 2019 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanacan seçmenler, AK Parti ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? sorusunu sormaya başladı. 2019 yerel seçimlerde AK Parti, CHP ve MHP belediye başkan adayları isim listesi...



AK Parti, CHP ve MHP il ilçe belediye başkan adayları... Türkiye, önemli bir yerel seçimi daha yapacak. 2019 seçimleri yerelden ziyade genel seçim havasına daha şimdiden dönüştü bile. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimi olması bakımından bir hayli öneme sahip olan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti çalışmalarına hız verdi. MHP ile Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlerde de devam ettirecek olan AK Parti'nin şuana kadar Ankara, İzmir'inde aralarında bulunduğu 74 ilin belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti, ittifak çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok il ve ilçede MHP'nin desteğini alacak. MHP de bu üç ilde aday çıkarmayıp AK Parti'nin adayını destekleyecek.

2019 AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? sorusu sorulmaya devam ediyor. AK Parti-MHP ittifakı sadece üç büyükşehir için geçirli değil, bazı büyükşehirlerde, illerde ve ilçelerde AK Parti-MHP ittifakı yapılacak. AK Parti ve MHP ittifak kapsamında daha önce açıkladıkları adayları jest olarak bir diğerinin lehine geri çekiyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı da merek ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Arjantin ziyareti dönüşü AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağını duyurmuştu. Ancak başta AK Parti istanbul belediye başkan adayları 2019 olmak üzere şuana kadar ilçe belediye başkan adayları resmi olarak açıklanmadı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapma kararı aldı. Bu çerçevede CHP çok sayıda büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ise Mansur Yavaş oldu.

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.16

CHP % 26.61

MHP % 17.68

BDP-HDP % 4.22

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

CHP Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Niğde ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

CHP Nevşehir ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Sakarya ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

CHP Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

CHP Samsun ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Yozgat ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Rize ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Konya ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?

CHP İzmit belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?

CHP Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika

AK Parti Konya ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Van ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

MHP Karabük ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

MHP Osmaniye ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Adana ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Isparta ilçe belediye başkan adayları yerel seçim 2019

MHP Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

MHP Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Hatay belediye başkan adayı Hatay MHP ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019 Mersin MHP adayları