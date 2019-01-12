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AK Parti Çayırova belediye başkan adayı 2019 yerel seçim son dakika Kocaeli

AK Parti Kocaeli Çayırova belediye başkan adayı kim? İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarını son dakika olarak açıklıyor. Peki AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi isimler var? AK Parti Çayırova belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Çayırova belediye başkan adayı değişti mi? İşte AK Parti Çayırova belediye başkan adayı 2019 yerel seçim Kocaeli ilçe adayları

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:18
AK Parti Çayırova belediye başkan adayı 2019 yerel seçim son dakika Kocaeli

AK Parti Kocaeli Çayırova belediye başkan adayı kim? İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarını son dakika olarak açıklıyor. Peki AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi isimler var? AK Parti Çayırova belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Çayırova belediye başkan adayı değişti mi? İşte AK Parti Çayırova belediye başkan adayı 2019 yerel seçim Kocaeli ilçe adayları

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona ermesiyle birlikte aday belirleme sürece de başlamıştı.

AK Parti Kandıra belediye başkan adayı açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 75 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ise hem AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını hem de AK Parti Ankara, İzmir ve Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlamasından sonra AK Parti İzmit ilçe beldeiye başkan adaylarının kim olduğu ve AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli belediye başkan adaylarını bugün açıklıyor. AK Pati Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Bilecik Valisi Tahir Büyükakın oldu. AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi oldu. 

Bünyamin Çiftçi kimdir | AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık

Kocaeli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu % 50.6

CHP adayı Tahsin Tarhan % 26.2

MHP adayı Saffet Sancaklı % 14.1

Kocaeli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 48.18

CHP yüzde 20.13

MHP yüzde 11.46

İYİ Parti yüzde 10.47

HDP yüzde 7.06

SP yüzde 2.25

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:18
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bilecik
  5. Ankara
  6. AK Parti Çayırova belediye başkan adayı 2019
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