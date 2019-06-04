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AK Parti canlı yayın için tarih verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'la CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayına çıkması konusuna ilişkin açıklamada bulundu.

04 Haziran 2019 Salı 14:02
AK Parti canlı yayın için tarih verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İBB adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun yayına çıkması konusunda CHP ile bayramdan sonra temas kurulacağını söyledi.

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını

Kahramanmaraş Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı televizyon yayını için temasların devam edeceğini belirtti.

''Bayramdan hemen sonra temas gerçekleştireceğiz''

Engin Altaytarafından Kılıçdaroğlu'nun onayının alındığını söyleyen Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi ile bir temasımız oldu. Engin Altay ile bir görüşmemiz oldu. Engin Altay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:02
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. mahir ünal
  4. Binali Yıldırım
  5. Ekrem Imamoğlu

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