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AK Parti Çankırı belediye başkan adayları 2019 Çankırı ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Çankırı belediye başkan adayları, AK Parti Çankırı belediye başkan adayları 2019, AK Parti Çankırı belediye başkan adayı kim oldu soruları araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında AK Parti Çankırı belediye başkan adayını açıklayacak olması nedeniyle Çankırı AK Parti belediye başkan adayı kim olacağı merek edilmekte.

27 Kasım 2018 Salı 11:50
AK Parti Çankırı belediye başkan adayları 2019 Çankırı ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Çankırı belediye başkan adayları, AK Parti Çankırı belediye başkan adayları 2019, AK Parti Çankırı belediye başkan adayı kim oldu soruları araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında AK Parti Çankırı belediye başkan adayını açıklayacak olması nedeniyle Çankırı AK Parti belediye başkan adayı kim olacağı merek edilmekte. 

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlere hızlı başlayan partilerin başında gelmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Bu görüşmeden yerel seçim 2019 için ittifak kararı alındı. AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde de ittifak yapacak olması gözlerin bir anda AK Parti belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları hariç AK Parti Ankara belediye başkan adayları ve AK Parti İzmir belediye başkan adayları olmaz üzere 20 ilin belediye başkan adayları son dakika olarak açıklanacak. Belediye başkan adayları açıklanacak iller arasında Çankırı da var. Peki AK Parti Çankıra belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Çankırı belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var? AK Parti Çankırı belediye başkan Hüseyin Boz oldu.

Çankırı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İrfan Dinç % 54.3

MHP adayı Hakkı Yalçın % 41.7

BBP adayı Şenol Şahin % 1.4

Çankırı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.44

MHP % 19.98

İYİ Parti % 12.11

CHP % 6.36

SP % 1.11

HDP % 0.61

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:50
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. K Parti Çankırı belediye başkan adayları
  5. AK Parti Çankırı belediye başkan adayları 2019
  6. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı kim

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