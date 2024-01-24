AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kimdir?

Duhan Kalkan, 1983 yılında dünyaya gelmiş ve siyasi arenada etkin bir isim olarak bilinmektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2007 yılında mezun olan Kalkan, ardından Hukuk Fakültesi'nden 2017 yılında diplomasını almıştır. Gazi Üniversitesi'nde enerji alanında doktorasını tamamlayarak akademik bir kariyere de sahiptir.

2008 yılında devlet memuru olarak göreve başlayan Duhan Kalkan, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda kariyer uzmanı olarak önemli görevler üstlenmiştir. 2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaya başlamıştır Siyasi Kariyeri ve Başkanlık Deneyimi Siyasi hayatına 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Kalecik Belediye Başkan Adayı olarak gösterilerek başlayan Duhan Kalkan, %60,5'lik oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Başkanlık görevini yürütürken ilçesine sağladığı katkılar ve hizmetleriyle dikkat çekmiştir. Duhan Kalkan Kaç Yaşında? Duhan Kalkan, 1983 doğumlu olup, 2024 itibariyle 41 yaşındadır. Siyasi ve hukuki birikimiyle Çankaya'ya aday olan Duhan Kalkan, kariyerinde elde ettiği deneyimlerle Çankayalılara hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO