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AK Parti Çanakkale Kadın Kollarından ‘Srebrenitsa katliamı’ açıklaması

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Yönetim Kurulu, Srebrenitsa katliamının 24.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:28
AK Parti Çanakkale Kadın Kollarından ‘Srebrenitsa katliamı’ açıklaması

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Yönetim Kurulu, Srebrenitsa katliamının 24. yıl dönümü sebebiyle bir basın açıklaması yaptı.


Tüm üyelerin ortak imzası ile yapılan açıklamada, soğuk savaş döneminin sona ermesinin, Yugoslavya’nın dağılmasının ve Bosna-Hersek’in bağımsızlığını referandum ile ilan etmesinin birbirini takip eden gelişmeler olduğu aktarılarak, “Sırplar, Bosna’nın bağımsızlık kararını tanımamıştır. 1992 yılı nisan ayında Bosna Savaşı, Sırplar tarafından başlatılmıştır. Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun desteği ile Bosna Savaşı ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüşmüştür” ifadelerine yer verildi.



“Srebrenitsa, insanlığın utanç vesikasıdır, unutulmamalıdır”


AK Parti iktidarından önce BM Genel Kurulunda, üst düzey toplantılarda savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükumetin öncü olmadığı belirtilerek, şu cümleler kullanıldı:


“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyene kadar mazlumların bu sesini kimse duymamıştır. Bugün 11 Temmuz 2019. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. yıl dönümünde 81 il kadın kolları başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa’da yapılan katliamı kınıyoruz. Srebrenitsa, insanlığın utanç vesikasıdır, unutulmamalıdır. AK, Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden ‘Herkes için adalet’ ilkesini temel almış bir harekettir.”

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:28
  1. doğa

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