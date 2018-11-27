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AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? Yerel seçim 2019 AK Parti adayları

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20 il belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti’nin açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Çanakkale belediye başkan adayı da var. Peki AK Parti Çanakkale'de kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Çanakkale belediye başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

27 Kasım 2018 Salı 09:55
AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? Yerel seçim 2019 AK Parti adayları

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20 il belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti’nin açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Çanakkale belediye başkan adayı da var. Peki AK Parti Çanakkale'de kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Çanakkale belediye başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakını yapmış ve sandıktan zaferle çıkmıştı. 2019 yerel seçimlerde de AK Parti ve MHP bazı il ve ilçelerde yerel seçim için ittifak yapacak. AK Parti, 2019 yerel seçimlere çok büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam manasıyla yerine oturabilmesi için yerel seçim 2019 sonuçları AK Parti ve Cumhur ittifakı açısından oldukça önemli. Bunun için AK Parti yerel seçim 2019’a çok büyük önem veriyor. Vatandaşlar AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini merak ediyor. AK Parti’de 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Çanakkale’nin de olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Peki AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Çanakkale'de kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? Sorularının cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çanakkale belediye başkan adayını açıklamasıyla sona erecek. Yerel seçimler için Çanakkale’de AK Parti’nin adayı Ayhan Gider olacağı söyleniyor.

2014 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ülgür Gökhan % 54.4

AK Parti adayı Mehmet Daniş % 35.9

MHPadayı Halil Rüştü Akgün % 7.3  

 

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:55
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