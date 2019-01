AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı kim 2019 yerel seçim Ankara ilçe adayları

AK Parti belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Şimdi ise AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adayları belli oldu. Çamlıdere AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı 2019 kim? İşte 2019 yerel seçim AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesi...

Çamlıdere AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayalrı 29 Aralık’ta açıklandı. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Kulis bilgilerine göre, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can oldu. Hazım Caner Can kimdir?Hazım Caner Can mevcut AK Parti Çamlıdere belediye başkanı

Ankara yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı İbrahim Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.8

Çamlıdere belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 68

MHP % 25

CHP % 4