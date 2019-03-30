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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, seçim otobüsüyle halkı selamladı

Seçim otobüsüyle halkı selamlayan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Yarın herkesi sandıklara gidip oyunu kullandıktan sonra verdiği oya sahip çıkmaya davet ediyorum.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:40
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, seçim otobüsüyle halkı selamladı

Seçim otobüsüyle halkı selamlayan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Yarın herkesi sandıklara gidip oyunu kullandıktan sonra verdiği oya sahip çıkmaya davet ediyorum. Büyükçekmece’yi herkesin mutlu olacağı herkesin hizmet alacağı belediyecilik ile tanıştırmaya geliyoruz" dedi.


AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarının son gününde seçim otobüsüyle Büyükçekmece turu atıp vatandaşlardan destek istedi. Vatandaşlar sık sık seçim arabasının önünü keserek Uysal’a sevgi gösterisinde bulundu. Uysal ise sevgi gösterilerine karanfil atarak karşılık verdi. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan seçim konvoyuyla halkı selamlayan Uysal, vatandaşlardan, sıkılmadık el, gidilmedik ev bırakmamaları konusunda söz istedi.


Seçim arabası içinde vatandaşlara da seslenen Uysal, "Seçim çalışmalarının son günündeyiz. 3 ay boyunca çalışmalarımızı yaptık halkımıza projelerimizi anlattık. Mahallemizde ziyaret edilmedik kimseyi bırakmadan bu son günde her kesime ulaşalım, ziyaret edelim, oylarını isteyelim. İnşallah yarın yapılacak olan seçimler Büyükçekmece’de değişimin başlangıcı olacak. Sizler hep beraber bu son günü son saati iyi değerlendirelim. Bu zamana kadar bize destek olan yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın herkesi sandıklara gidip oyunu kullandıktan sonra verdiği oya sahip çıkmaya davet ediyorum. Büyükçekmece’yi herkesin mutlu olacağı herkesin hizmet alacağı belediyecilik ile tanıştırmaya geliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:40
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