0553 313 94 23

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:11
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi. Uysal, Büyükçekmece’deki “imar sorununu” kökten çözeceklerini söyledi.


Büyükçekmece’de gün boyu bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi. Daha sonra Tepecik meydanında halka seslenen Uysal, Büyükçekmece’deki “imar sorununu” kökten çözecekleri söyledi. Halkın yoğun ilgisi ile karşılan Uysal vatandaşların sorunlarıyla tek tek ilgilendi.


“İlk işimiz imar sorununu çözmek olacak”


Büyükçekmece’de imar konusunda hiçbir adım atılmadığını söyleyen Mevlüt Uysal, ”Belde belediyeleri kapandı kapanalı burada bir şey yapılmadı desek yeridir. Oysa belde belediyelerinin kapatılma sebebi bütçelerinin olmaması sebebiyle işlerin daha hızlı yapılmasını sağlamaktı. Ama burada bir şey yapılmamış. Biz ilk olarak buranın imar sorununu çözeceğiz. Çünkü imar olamadan hiçbir şey yapılamıyor. Alt yapı hizmetlerinin yapılması için de imar sorununun çözülmüş olması gerekiyor. İnşallah ilk yapacağımız işlerimizden biri de insanlarımızın yağmur yağdığında evlerine çamura basmadan ulaşmalarını sağlamak olacak. Bunun için de hızlıca asfaltlama çalışmalarını yapacağız. Çünkü bunca zamandır şehirde yaşıyoruz deyip sokağında bu kadar çamur olan İstanbul’da başka bir yer yok. Siz oy vermediğiniz için cezalandırıldığınızı söylüyorsunuz ama sadece burada hizmet eksikliği yok ki. Büyükçekmece öyle güzel bir ilçe ki. Bir tarafı göl bir tarafı deniz. Bu kadar güzel bir ilçenin alt yapı hizmetleri olmadığından hali perişan” şeklinde konuştu.


“Büyükçekmece’de mezarlık yeri yok”


Büyükçekmece’nin temel sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan Uysal, vatandaşlardan gelen istek üzerine mezar yeri sıkıntısına da çözüm bulacağını söyleyerek, “Büyükçekmece’de vatandaşların bir başka büyük sorunu ise ‘mezar yeri’ bulma konusunda yaşanıyor. Büyükçekmece’yi kazandığımız zaman mezarlık yeri sorununu kökten çözeceğiz. Büyükçekmece kadar geniş alanları olan başka bir ilçe yok. İlçe belediyesi mezarlık işiyle ilgilenmediği için bu büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir cenazesi olan vatandaşa deniliyor ki, “sen Arnavutköy’e, sen Eyüp’e git” cenazesi olan adam bunu duyunca doğal olarak burnundan soluyor. Buradaki cenazesini başka bir ilçeye götürdüğü zaman mezarı nasıl bulacak? nasıl ziyaret edecek? bunlar hep sorun. 1 Nisan’dan sonra inşallah hep beraber herkesin memnun olacağı mezarlık yerine Büyükçekmece’ye kazandıracağız” diye konuştu.


Program sonunda Başkan Uysal Büyükçekmece halkını bugün TÜYAP Fuar Merkezi 8. HALL’de gerçekleştirilecek olan projeler tanıtım programına davet etti. "Yeni Bir Büyükçekmece" için kolları sıvadıklarını söyleyen Uysal, "25 kayıp yıla 25 dev proje" sloganı ile ilkleri ve enleri Büyükçekmece’yle tanıştıracaklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 264 TL eklendi
    1. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 264 TL..
    2. Rıfat dedenin organları 3 hastaya umut..
    3. Zeytinburnu’nda gençler AK Parti..
    4. Suluova Belediyesi ile OKA’dan coğrafi..
    5. Bakan Pakdemirli’den öğrencilere..
    6. Objektiflere takılan yaban hayvanları..
    7. Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi..
    8. (ÖZEL) Silivri’de haftalarca aç..
    9. Telefon gaspçıları eğlence mekanında..
    10. Ekşi: THY, 2023 yılında 500 uçağa..
    11. Nijerya’da seçime saatler kala bir..
    12. Galatasaray ile Akhisarspor karşı..
    13. (Özel) TEM Otoyolu’nda maganda önce..
    14. Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner: ’..
    15. Kaş’ta Hollandalı sanatçıdan sergi
    16. Yozgat’ta çay davetini kırmadılar
    17. Yapı denetiminde yeni bir sayfa..
    18. Başkan Sözen’den EYT mağdurlarına..
    19. Murat Aydın pazara girdi vatandaşlara..
    20. Filipinler'de Bangsamoro Geçiş..
    21. Deniz ulaşımına hava muhalefeti
    22. Milli Savunma Bakanı Akar ABD’de
    23. İstanbul’da etkili olan fırtına ve..
    24. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    25. George ve Westbrook'tan Jazz potasına..
    26. Yurtta hava durumu
    27. Gurbetçiye yakın markaj
    28. Anket sonuçlarını gören CHP Genel..
    29. Deprem uzmanından o ilimiz için..
    30. Meyve-sebze hırsızlarına suçüstü
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü