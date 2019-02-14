0553 313 94 23

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’de festivaller devam edecek”

AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’deki seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek vatandaşların sorularını cevapladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:52
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’de festivaller devam edecek”

AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’deki seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek vatandaşların sorularını cevapladı. Bir vatandaşın, ” Büyükçekmece Belediye Başkanı olunca festivalleri kaldıracak mısınız?” sorusuna cevap veren Uysal, “Güzel şeyler devam edecek bunlardan biri olan festivaller de daha güzelleşerek devam edecek” dedi.


Büyükçekmece’de gün boyunca bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, lojistik alanında faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Uysal, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek “Söz Sizde” programlarına katıldı. Vatandaşların soru ve sorunlarını dinleyen Mevlüt Uysal’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


“Festivaller devam edecek”


Bir vatandaşın, Büyükçekmece’de gerçekleşen festivallerin Mevlüt Uysal’ın başkan seçilmesiyle devam edip etmeyeceği sorması üzerine Başkan Uysal, “Güzel olan her şey devam edecek. Festivalde güzel o da devam edecek. Yanlış olan her şey de devam etmeyecek, kaldırılacak. Büyükçekmece’de güzel şeyleri sayarken bunların sayısı çok az durumda. Ancak bu bunlardan biri de festivalse daha da güzelleşerek devam edecek” açıklamalarında bulundu.


“Hayvan barınağı sorununu çözeceğiz ”


Hayvanseverlerin Büyükçekmece’de yaşanan hayvan barınağı sorununa çözüm istemesi üzerine yanıt veren Uysal, Tuzla’da ki Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu dünya çapındaki barınağı örnek vererek, ”Hayvan barınağı konusunda geçen mahalle ziyaretlerimiz sırasında bir ablamız ile dertleştik. Büyükçekmece’de bulunan hayvan barınağının ne kadar bakımsız ve kötü koşullarda bulunduğunu bana iletti. Bende bunun üzerinde orada inceleme yaptırdım ve gerçekten hali içler acısı durumda. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Tuzla Orhanlı’da dünya standartlarında bir hayvan barınağı yaptık. Bence Dünya’nın sayılı Türkiye’de ise tek olan bu hayvan barınağının daha güzelini bu taraflarda uygun görülen bir yerlere yapmak istiyoruz. Siz Büyükçekmece’deki hayvanseverleri organize edip bana haber verin size güzel bir araç ayarlayalım gidin oradaki hayvan barınaklarını gezin bizim yaptığımız hizmetleri gözlerinizle görün” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCG Fatih Samsun’a demir attı
    1. TCG Fatih Samsun’a demir attı
    2. Ömer Günel’den kadınlara destek
    3. 30 Yıldır yürüme güçlüğü çekiyordu
    4. 23 FETÖ’cü asker adliyeye sevk edildi
    5. Sorunlar birinci elden dinlendi
    6. Seçim öncesi son anket! Yine..
    7. Açık ders uygulamasında..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    10. (Özel) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk köy..
    11. Beykoz'da duvar çöktü
    12. Hizan’da kan bağışına yoğun ilgi
    13. Beykoz istinat duvarı çöktüaraçlar..
    14. Döviz kurları
    15. Ertuğrul Gazi’nin hayatı Arapça..
    16. (Özel) Telefonunu dinleyen memura..
    17. El Chapo, hayatının geri kalanını..
    18. Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı..
    19. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    20. Gazeteci Lütfi Küpeli’den "Tataristan..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay