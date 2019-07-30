Sözünü ettiğimiz Bakan ve Milletvekilleri, katıldıkları genişletilmiş danışma toplantılarında, teşkilat üyelerine özetle şunları söylemeye başladılar. “Kendi içimizde muhasebe yapacağız. Sizler de görüşlerinizi ve düşüncelerinizi söyleyeceksiniz. Bizler de almamız gereken mesajları alıp ve işlemleri yapmak için yola koyulacağız. Kendi içimizde eleştiriden çekinmeyeceğiz. Şu darılır, bu darılır, şunu söylersem falanca bana kızar diye düşünmeyeceğiz, ama şu kapıdan çıktıktan sonra biz AK partiliyiz diyeceğiz.”

Partinin her kademesinde görev yapan, yürütmede yer alan tecrübeli siyasetçilerin, teşkilat üyelerine öz eleştiri yapın demeleri, kendileri acısından kolay ise de, haksız bir şeyi talep etmeyen, şahsi menfaat beklentisi olmayan, üyelerin ve sıradan vatandaşların öz eleştiri yapmaları kolay değildir. Mesela Valilikte, Emniyette, Belediyede, Adliyede, Hastanede, Nüfusta, Müftülükte, Milli Eğitimde, sair müdürlüklerde işlerinin görülmesi veya çabuklaştırılması için, Bakanlara, Milletvekillerine, İl, İlçe Başkanlarına ve Belediye Başkanlarına ihtiyaçları olur düşüncesiyle, sözünü ettiğimiz bu beyleri eleştirerek, kendilerini zor duruma düşürmek istemediklerinden, eleştiri görevlerini tam manasıyla yerine getiremezler. Sıradan vatandaşlar hak ettiklerini, aracı olmadan alamıyor veya hak edene hakkı verilmiyor anlayışı toplumun belleğinden sökülüp atılmadıkça, makam sahibi yetkili kişiler, istenilen anlamda eleştirilemiyor. Hem nalına hem mıhına vurmak suretiyle, göstermelik olarak yapılan eleştirilerin zarardan başka hiçbir faydası yoktur. AK Parti, büyük Türkiye ailesinin partisidir. Milletin talebi, Genel Başkanımızın tercihi, Yüce Allah’ın (CC) takdiri ile bu görev geldim cümlelerini becerip kullanamayanlar, siyaset meydanından çekilmelidir.