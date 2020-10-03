AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, koronavirüse yakalandığını açıkladı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Resmi Instagram hesabından açıklamada bulunan Gürel, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amaçlı olarak Bursa'da test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını belirten Gürel, durumunun gayet iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk ve şikayetinin olmadığını ifade etti.

Vatandaşlara uyarı

Doktoru tarafından tedavi sürecinin evde geçirilmesinin uygun görüldüğünü belirten Gürel, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum." ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu ve salgına yakalanmış hastalar için dua beklediğini kaydetti.