AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir?

Adnan Öztekin'in hayatına dair çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte Öztekin, İzmir'de ve özellikle Buca merkezli yerel siyasette oldukça aktif bir isim olarak tanınıyor. Öztekin, doğup büyüdüğü Buca'da eğitim almış, iş hayatına atılmış ve ailesini burada kurmuş bir isim olarak geçmişte iki dönem Buca Belediye Meclisi üyeliği yapmıştır. Bu deneyimleri ile Buca'nın sorunlarını yakından tanımaktadır.