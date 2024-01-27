AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir?
Adnan Öztekin'in hayatı araştırılıyor. Buca'da doğup büyüyen Öztekin uzun yıllar Buca'ya hizmet etmiştir. Buca'da eğitimine devam etmiş ve Buca Belediye Meclis üyeliği yapan AK Parti Belediye Başkan adayı Öztekin kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte hayatı ve siyasi kariyeri
Adnan Öztekin'in hayatına dair çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte Öztekin, İzmir'de ve özellikle Buca merkezli yerel siyasette oldukça aktif bir isim olarak tanınıyor. Öztekin, doğup büyüdüğü Buca'da eğitim almış, iş hayatına atılmış ve ailesini burada kurmuş bir isim olarak geçmişte iki dönem Buca Belediye Meclisi üyeliği yapmıştır. Bu deneyimleri ile Buca'nın sorunlarını yakından tanımaktadır.